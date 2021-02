Panamá anuncia pago a Cuba de casi $2 millones por médicos enviados

Según el diario local La Prensa, la contratación de médicos cubanos por parte del MINSA dominó buena parte de la agenda de la mencionada comisión.

Los diputados Crispiano Adames, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), y el independiente Gabriel Silva cuestionaron al MINSA por contratar a médicos cubanos cuando en Panamá hay médicos sin trabajos, la renovación del convenio con el Gobierno de la Isla y si a los médicos cubanos se les paga directamente.

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, dijo que se contrataron médicos cubanos por la falta de especialistas y que el contrato es de país a país. En cuanto a la renovación del contrato, Sucre señaló que antes de tomar una decisión se consultará con las distintas asociaciones médicas y con los directores de los hospitales donde están colaborando.

"En los acuerdos hay una cláusula que dice que puede ser prolongado. Sin embargo, hay que hacer el análisis de la situación (...) para poder tomar esa decisión", dijo Sucre.

El 24 de diciembre de 2020 llegaron 220 médicos cubanos a Panamá. El Gobierno panameño aprobó contratar 10 equipos del contingente médico Henry Reeve por 591.197 dólares mensuales y por un periodo de tres meses prorrogables, agregó el periódico local Crítica.

El personal sanitario enviados por el Gobierno cubano incluyó especialistas en medicina interna, neumología, cardiología y terapia respiratoria, enfermeras y asistentes para tratar el Covid-19. Los médicos panameños se quejaron por la contratación de especialistas cubanos.

La ONG Human Right Watch (HRW) criticó también al Gobierno panameño de Laurentino Cortizo por contratar médicos al régimen cubano. "Panamá no puede ser cómplice de violaciones de derechos humanos del régimen cubano. Su Gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá", dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.