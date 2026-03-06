viernes 6  de  marzo 2026
BÉISBOL

Cuba debuta en el Clásico Mundial con triunfo apretado ante Panamá

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

Yoán Moncada le dio a Cuba la victoria con cuadrangular de dos carreras

Yoán Moncada le dio a Cuba la victoria con cuadrangular de dos carreras

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La novena isleña, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en la tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el estadio Hiram Bithorn, una de las cuatro sedes del torneo junto a Houston, Tokio y Miami.

Lee además
El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk.
FUERTE LLAMADO

Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba
Imagen de una calle de la zona turística de La Habana Vieja.
CASA BLANCA

Alto funcionario de EEUU se reúne con líderes de la Iglesia Católica en Cuba

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo cubano con una vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0.

"Para nadie es un secreto que me gusta jugar con el equipo de Cuba, me gusta jugar con pasión. Me han dado dos veces la oportunidad y he venido y me he sentido cómodo (...) es una vibra diferente. Cada vez que me pongo esas cuatro letras en el pecho pienso mucho en mi papá, que fue una de las personas por la que estoy aquí, él siempre quiso verme en un clásico".

Yoelkis Guibert había puesto en ventaja a Cuba, subcampeón en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, mientras que Leonardo Bernal acortó distancias para los panameños en la parte baja del séptimo inning.

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten también con Canadá, Colombia y Puerto Rico.

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

FUENTE: Con información de

Temas
Te puede interesar

La zanahoria y el garrote

Jamaica, otro país del área que pone fin a brigadas médicas cubanas

Testimonios periodísticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
CASA BLANCA

Trump: "Sólo la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

Andrés Forero, congresista y aspirante al Senado de Colombia.
ELECCIONES

"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Hombre armado con machete muere tras ser baleado por agentes del Sheriff en Oakland Park

El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk.
FUERTE LLAMADO

Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba