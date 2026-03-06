Cuba debuta en el Clásico Mundial con triunfo apretado ante Panamá

SAN JUAN.- Con un jonrón de Yoán Moncada, que impulsó dos carreras, Cuba venció 3-1 a Panamá este viernes en San Juan, Puerto Rico, en el debut de ambas selecciones en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

La novena isleña, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en la tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el estadio Hiram Bithorn, una de las cuatro sedes del torneo junto a Houston, Tokio y Miami.

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo cubano con una vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0.



"Para nadie es un secreto que me gusta jugar con el equipo de Cuba, me gusta jugar con pasión. Me han dado dos veces la oportunidad y he venido y me he sentido cómodo (...) es una vibra diferente. Cada vez que me pongo esas cuatro letras en el pecho pienso mucho en mi papá, que fue una de las personas por la que estoy aquí, él siempre quiso verme en un clásico".

Yoelkis Guibert había puesto en ventaja a Cuba, subcampeón en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, mientras que Leonardo Bernal acortó distancias para los panameños en la parte baja del séptimo inning.

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten también con Canadá, Colombia y Puerto Rico.

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

FUENTE: Con información de