martes 10  de  febrero 2026
MÚSICA

Rubén Blades anuncia retiro de los escenarios en 2027

El cantautor de grandes éxitos como Pedro Navaja afirmó que desea instalarse de manera "más permanente en Panamá, a más tardar en 2028"

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

Europa Press/Ricardo Rubio

CIUDAD DE PANAMÁ.- El cantautor y actor panameño Rubén Blades, galardonado con múltiples premios, entre ellos el Grammy, anunció que el 2027 será su "último año activo en giras" musicales, pues desea instalarse de manera "más permanente en Panamá, a más tardar en 2028".

"He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos", escribió Blades en un escrito difundido en las últimas horas.

El cantautor de grandes éxitos como Pedro Navaja o Decisiones afirmó que este 2026 visitará Europa con la banda de Roberto Delgado, la única con la que se presenta en esta etapa de su carrera, para darse "el gusto de estar con ellos allá, una última vez".

"El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028", expresó.

Poeta de la Salsa

Blades, quien ha actuado en películas como Érase una vez en México (2002) o aparecido en series de televisión como Expedientes Secretos X (1997), comenzará a rodar en marzo próximo en Austin (EE.UU.) la película titulada Armadillo United, con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y su esposa, Luba Mason.

Como parte de su agenda de este año, el Poeta de la Salsa sigue "preparando una edición de todas las letras" de sus canciones "que será acompañada por una explicación de temas, álbumes y motivos" que le llevaron a crearlas.

"Estoy trabajando en dos álbumes de 'salsa' con Roberto (uno de ellos es un subgrupo dentro de la misma orquesta) y finalizando otro álbum, en el estilo Mixtura, con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang". precisó.

El intérprete de Amor y Control además revisa una serie de cuentos cortos que escribió "hace décadas" y que ocurren en Hispania, el lugar imaginario "donde se desarrollan todas las canciones" que ha compuesto y sus protagonistas, según explicó él también activista y exministro de Turismo de Panamá.

FUENTE: EFE

