Conductora "ebria" desata persecución en sentido contrario a 80 mph en los Cayos de Florida

MIAMI. – Una mujer fue detenida el sábado en los Cayos de Florida bajo acusaciones de conducir en estado de ebriedad y en sentido contrario por una carretera de intenso tráfico vehicular, lo que provocó una persecución policial a alta velocidad.

La implicada fue identificada como Lianet Rodríguez, de 35 años y residente de Fort Lauderdale. La mujer enfrenta graves cargos y permanecía en la cárcel de Key West con una fianza de 105.000 dólares.

Las autoridades reportaron que la detención de la conductora se produjo mediante el uso de una banda de pinchos, después de múltiples llamadas de emergencia que alertaron sobre una “conducción peligrosa” en la carretera US-1.

Conducción temeraria

La situación comenzó cuando varias personas llamaron al 911 para informar que un SUV Lexus se desplazaba "hacia el tráfico que venía en sentido contrario" cerca del marcador de milla 21 en Cudjoe Key.

Según Adam Linhardt, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, estas alertas ciudadanas fueron cruciales para iniciar la respuesta policial.

Ante la presencia de las autoridades, la conductora emprendió la huida, de acuerdo con el reporte oficial. La persecución se extendió por varias millas a lo largo de la Overseas Highway, la principal arteria vial que conecta los cayos.

Captura policial

Un agente persiguió a Rodríguez, quien alcanzó velocidades superiores a las 80 mph en su intento de evadir a la justicia, según el informe de las autoridades.

Para evitar un desenlace trágico, los oficiales colocaron una banda de pinchos en el marcador de milla 32, en Big Pine Key. Esta acción provocó que los neumáticos del Lexus se pincharan y permitió a las autoridades detener el vehículo de forma segura.

El arresto se completó sin mayores incidentes, lo que puso fin a una situación que puso en grave riesgo a otros conductores en una de las carreteras más transitadas del sur de Florida.

Consecuencias legales

Rodríguez fue arrestada y acusada formalmente de tres cargos principales: conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), huir y eludir a las autoridades, y conducción imprudente.

Los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe confirmaron que la mujer permanecía detenida el domingo.

La elevada fianza impuesta subraya el peligro que sus acciones representaron para la seguridad pública, de acuerdo con voceros policiales.