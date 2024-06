Panamá y EEUU acuerdan repatriar migrantes que crucen la selva del Darién

"Ese día espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que esta aquí acumulada", señaló Mulino, al visitar el Centro de Recepción Temporal para Migrantes de Lajas Blancas, en la provincia de Darién, unos 250 km al este de Ciudad de Panamá.

"Recorrido"

Sin embargo, el mandatario electo, que recorrió el lugar acompañado de futuros ministros y habló con varios migrantes, no adelantó detalles sobre el acuerdo.

"Yo he visto crisis en Darién de otra dimensión, pero ésta se saltó la barda. Yo no puedo y me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua", añadió, al anunciar que denunciará internacionalmente la crisis migratoria que enfrenta su país.

La selva del Darién, de 575.000 hectáreas de superficie, en la frontera entre Panamá y Colombia, se ha convertido en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo.

En 2023, más de 520.000 personas cruzaron esta ruta, pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. Muchos mueren en el camino.

