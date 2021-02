Parlamento legítimo condena "sesgo" de informe de la relatora de la ONU

Sanciones están dirigidas a cómplices de la dictadura

En la discusión, el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN, subrayó que las sanciones internacionales no son para Venezuela ni a sus ciudadanos, sino para funcionarios del régimen, “como parte del mecanismo de presión no violento para forzarlos a reencauzarse y lograr que se restituya los derechos que han sido confiscados en nuestro territorio nacional”.

Afirmó que la mayor sanción que tienen los venezolanos “es el inepto de Maduro” y siguió explicando que “las sanciones no son la causa de la tragedia que vive nuestro país, las sanciones son consecuencia de la destrucción de nuestros valores, por parte de un grupo de delincuentes y cómplices que insisten en llevar a Venezuela hacia un caos, sin importar la muerte, desolación, angustia y hambre que pueda acarrear”.

El parlamentario criticó la visita de la relatora de la ONU, Alena Douhan, a quien acusó de ser aliada de Nicolás Maduro, por “justificar esta debacle que vivimos” y acotó que “vino con gríngolas en los ojos para mirar subjetivamente la realidad, no le importa la ausencia de democracia, ni la violación de derechos humanos, ni el grave nivel de pauperración que sumerge a los venezolanos por culpa de los delincuentes que usurpan el poder”.

Guanipa condenó la participación de Nicolás Maduro en el 46 periodo de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, el día de ayer lunes 22 de febrero, tachando su intervención de “contrasentido y barbaridad”, ya que, a su juicio, se recibió al “mayor genocida señalado por el mundo actual para intervenir en ese espacio de defensa y protección de los derechos humanos; pero como Dios existe, simultáneamente, la Unión Europea (UE) sancionó a 19 personas cómplices de la dictadura que se disfrazan de dirigentes políticos del régimen y de la oposición”, en referencia a quienes pertenecían a partidos opositores, pero se aliaron al régimen.

“La crisis profunda que vive Venezuela tiene que ver con la destrucción de la democracia; institucionalidad; destrucción de los derechos humanos; el colapso de la industria petrolera, agropecuaria y turística; cataclismo de la economía y el intento por la aniquilación social, cultural de toda una nación, y nada de esto tiene que ver con las sanciones, sino la deliberada acción delincuencial del régimen de Maduro y sus cómplices nacionales e internacionales”, dijo Guanipa.

Relatora ignora origen de la tragedia venezolana

El diputado Rafael Véloz dijo que la relatora de la ONU se reunió con Nicolás Maduro y otros miembros del régimen, mientras que con integrantes de la oposición solo se limitaron a hacerlos "rellenar un cuestionario". Señaló que la relatora descartó las propuestas y recomendaciones planteadas por las dependencias de los DDHH pertenecientes al Gobierno Interino.

“La relatora elaboró el informe de manera sesgada, al valorar ante todo lo que le indicaba Nicolás Maduro y los funcionarios del régimen usurpador, descartando por completo la realidad de la crisis económica y social que vive Venezuela, cuyo único responsable es Nicolás Maduro”, aseveró el parlamentario que aseveró que “Alena Douhan vino a constatar en qué medida le afecta las sanciones al régimen de facto e ignoró el sufrimiento que padecen los venezolanos".

Insistió que la relatora desconoce el origen de la tragedia venezolana.

Pretende limpiar imagen del régimen

Para el diputado William Dávila “es inaceptable que el informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, haya venido a lavarle la cara a Nicolás Maduro y que contradiga a la Alta Comisionada para los DDHH (de la ONU), Michellet Bachelet”.

Agregó Dávila que su visita (la de Douhan) unilateral es una falta de respeto al pueblo venezolano, argumentando que “no se cercioró de la catástrofe economía y social desde el punto de vista de la salud; la falta de libertades públicas e hiperinflación que han erosionado por completo el poder adquisitivo de los trabajadores y de la familia venezolana”.

“Eso es mentira que las sanciones sean la causa de la tragedia de Venezuela, porque mucho antes de las sanciones tuvimos dos bonanzas petroleras durante 20 años, por concepto de ingresos petroleros se obtuvo un billón de dólares, cuyo dinero está ahora danzando en corrupción y ha servido para financiar los negocios sucios de la dictadura”, denunció el legislador.

Instó a todas las relatorías de la ONU visitar a Venezuela para que constaten la grave violación de derechos humanos, políticos, sociales, económicos que se cometen contra los venezolanos, y de igual forma, invitó a los países no alineados y a la izquierda internacional que “cree que estamos viviendo la meca de la revolución, lo cual es totalmente falso, a conocer la realidad de este sistema totalitario sostenido por unos militares que no se dan cuenta que existe una dictadura que comete delitos de lesa humanidad”.

Dávila señaló que el ilegítimo ministro de la Defensa Vladimir Padrino es corresponsable de la grave situación que ocurre en Venezuela y remarcó que "los militares son quienes están apoyando de manera decidida esta dictadura”.