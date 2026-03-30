lunes 30  de  marzo 2026
CONSERVACIONISMO

ONU incluye a búho de Harry Potter entre las nuevas especies con protección internacional

El búho nival perdió un tercio de su población mundial en las tres últimas décadas, según la Convención de la ONU sobre la Conservación de Especies Migratorias

&nbsp;La saga de Harry Potter hizo famoso al búho nival (CORTESÍA).&nbsp;

 La saga de Harry Potter hizo famoso al búho nival (CORTESÍA). 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- La Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) aprobó el domingo, 29 de marzo, la inclusión de 40 nuevas especies bajo protección internacional, tras su 15ª reunión (COP15), celebrada esta semana en Brasil.

Esta lista incluye al búho nival (Bubo scandiacus), famoso gracias a la saga de Harry Potter, y a la aguja de Hudson (Limosa haemastica), un ave de pico largo amenazada de extinción que recorre 30 mil km al año a lo largo del continente americano.

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La reunión, que congregó a representantes de 133 miembros (132 países y la Unión Europea), tuvo lugar en Campo Grande (centro-oeste), en el Pantanal brasileño, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, situada al sur de la Amazonía.

Esta especie de Búho ha perdido un tercio de su población mundial en las tres últimas décadas.

"El cambio climático y la sobreexplotación se encuentran entre las principales causas del declive de su población y ponen claramente de manifiesto la vulnerabilidad de la especie a pesar de su carácter emblemático", explica la convención de la CMS en un comunicado. "El cambio climático y la sobreexplotación se encuentran entre las principales causas del declive de su población y ponen claramente de manifiesto la vulnerabilidad de la especie a pesar de su carácter emblemático", explica la convención de la CMS en un comunicado.

También figura el tiburón gigante (Sphyrna mokarran), mamíferos terrestres, como la hiena rayada (Hyaena hyaena) y animales acuáticos como la nutria gigante brasileña (Pteronura brasiliensis).

Según un informe publicado justo antes de esta COP15, casi la mitad (49%) de todas las especies registradas por la CMS tienden a disminuir su población.

Y casi una de cada cuatro está amenazada de extinción a escala mundial, añadió.

La Convención es jurídicamente vinculante, lo que obliga a estos países a proteger las especies clasificadas como amenazadas de extinción, conservar y restaurar sus hábitats, minimizar los obstáculos a su migración y cooperar entre sí para lograr esta conservación.

Otro informe, publicado el martes, advirtió sobre el "colapso" de las migraciones esenciales para la supervivencia de especies de peces de agua dulce como las anguilas, causado por la degradación de los hábitats naturales, la sobrepesca y las represas.

La COP experimentó los avances en este frente

"Hemos logrado avances muy significativos, no sólo en lo que respeta a la aprobación de las especies protegidas, sino también de las acciones concertadas y del análisis de diversos temas que afectan a las migraciones", dijo Joao Paulo Capobianco, presidente de esta COP15.

Estas especies sufren principalmente la degradación de sus hábitats naturales, la contaminación y también el cambio climático.

"Algunas especies modifican su período de migración en función de los cambios de estación y puede ocurrir que no encuentren ciertos recursos alimentarios que deberían estar disponibles en ese momento del año", explica Capobianco.

Brasil ya había sido sede de la COP30, la conferencia climática de la ONU, el pasado noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había destacado igualmente la importancia de la conservación de las especies migratorias para "la vida en el planeta".

"Esta Convención (...) nos recuerda un mensaje simple pero poderoso: las migraciones son naturales. Al cruzar continentes y conectar ecosistemas distantes, estas especies demuestran que la naturaleza no conoce fronteras entre estados", declaró en el discurso de apertura de la reunión hace una semana.

FUENTE: con información de AFP

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