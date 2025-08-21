jueves 21  de  agosto 2025
SUCESOS

Niño de 7 años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Un menor fue transportado en helicóptero a un hospital con múltiples mordeduras después del ataque de los perros que la familia cuidaba temporalmente para un pariente

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Un niño de siete años fue atacado por dos perros de raza pitbull el miércoles, en una residencia de Margate, Florida, lo que ocasionó su traslado aéreo de emergencia a un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

El ataque se produjo alrededor del mediodía en una vivienda del Lakewood Circle South, donde la familia del menor cuidaba temporalmente a los animales, propiedad de un familiar.

Lee además
Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte
Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

El menor sufrió múltiples mordeduras en brazos y piernas, por lo que fue necesario su traslado en helicóptero por parte de la Oficina del Sheriff de Broward hasta el Broward Health Medical Center para recibir atención especializada.

Fuentes oficiales informaron que, si bien las lesiones son severas, la vida del niño no corre peligro y su condición actual es estable.

Investigación y custodia

Tras el suceso, el personal de Control de Animales del condado de Broward se hizo cargo de los dos pitbulls.

La policía de Margate, junto con los bomberos, inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque.

Durante las primeras pesquisas en la escena, los oficiales documentaron daños en una ventana del porche de la residencia. Hasta el momento, no se han presentado cargos en relación con el incidente.

Factores

Un punto clave de la investigación es que los perros no pertenecían a los residentes de la casa donde ocurrió el ataque.

Según las pesquisas, la familia cuidaba a los animales para un pariente, lo que significa que los perros se encontraban en un entorno desconocido.

Este evento se suma a otros ataques de perros reportados en el sur de Florida durante 2025, lo que subraya los riesgos de cuidar perros grandes en entornos no familiares.

Temas
Te puede interesar

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Bullying escolar: ¿responder o poner la otra mejilla?

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

Te puede interesar

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de 7 años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.
NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes