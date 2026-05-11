martes 12  de  mayo 2026
MIGRACIÓN

Hallan un séptimo migrante muerto cerca de las vías del tren en la frontera sur de EEUU

El occiso era de nacionalidad mexicana y se cree que tiene relación con los otros seis cadáveres hallados el domingo pasado, cuyo deceso fue por hipertermia

&nbsp;Union Pacific&nbsp; lamenta el incidente y colabora con la investigación (AFP)

 Union Pacific  lamenta el incidente y colabora con la investigación (AFP)

GEORGE FREY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — Un séptimo cadáver fue encontrado este lunes, 11 de mayo, cerca de las vías del tren en el condado de Bexar (Texas), que se cree que hace parte del grupo de seis personas halladas muertas dentro de un vagón de carga, según informaron las autoridades.

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, explicó a la prensa que se trata de un residente mexicano que, se cree, está vinculado a los cuerpos hallados en un tren en Laredo este domingo.

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Las autoridades vincularon el hallazgo de hoy con los cuerpos encontrados por el Departamento de Policía de Laredo, tras responder a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró a los inmigrantes sin vida.

Cinco de las víctimas halladas en Laredo habrían muerto por hipertermia, según información de la Oficina del Médico Forense del condado de Webb citada por la televisora KSAT.

Las autoridades aún no han publicado la identidad de las personas que murieron en el vagón, pero revelaron que se trata de cinco hombres y una mujer. Habría un menor de edad dentro del grupo de seis fallecidos.

“Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres”, indicó José Espinoza, el oficial encargado de información pública. No obstante, se cree que la mayoría son mexicanos. “Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres”, indicó José Espinoza, el oficial encargado de información pública. No obstante, se cree que la mayoría son mexicanos.

Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho. Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.

Activistas han advertido que la campaña del presidente Donald Trump de deportaciones masivas ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para ingresar al país.

Federales investigan

Agentes federales investigan los fallecimientos de seis personas que se cree que eran inmigrantes y que fueron halladas el domingo dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Union Pacific, como un “posible evento de tráfico de personas”.

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado de Webb, realiza las autopsias, y ya descubrió que una mujer mexicana de 29 años de edad murió de hipertermia, o golpe de calor.

“He determinado que fue una muerte accidental”, explicó, y agregó que cree que los demás individuos también fallecieron por la misma causa, pero no podrá determinarlo hasta que completen sus autopsias.

Stern calcula que habrían pasado unas ocho horas antes de que las personas sucumbieran.

“Basado en mi examen en la escena y en lo que sé de la investigación, realmente creo que estaban muertos en menos de ocho horas”, manifestó. “Basado en mi examen en la escena y en lo que sé de la investigación, realmente creo que estaban muertos en menos de ocho horas”, manifestó.

Stern encontró tarjetas de identificación y teléfonos celulares que indican que los fallecidos podrían ser de México y Honduras, pero se tomaron huellas dactilares y se compartieron con la Patrulla Fronteriza para ayudar a confirmar sus identidades y nacionalidades a través del Programa de Extranjeros Desaparecidos.

La oficina forense también contactó al consulado de México tras identificar a la mujer.

Posible caso de trata de personas

La agencia Investigaciones de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que está “investigando activamente este caso como un posible evento de tráfico de personas con apoyo del Departamento de Policía de Laredo y (la División de) los Rangers de Texas”.

“Fue una escena horrible”, se lamentó Stern, e hizo notar que las muertes de inmigrantes son algo común en la región de 10 condados que su oficina cubre. “Esta primavera ha estado más ajetreada que en esta misma época del año pasado”, agregó, en referencia al número de muertes de migrantes registradas por su oficina en 2025.

“Union Pacific lamenta este incidente y trabaja estrechamente con las autoridades para investigarlo”, señaló la empresa ferroviaria en un comunicado.

Laredo es un concurrido puerto terrestre de entrada para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México, y un punto habitual para el traslado ilegal de personas.

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FUENTE: Con información de EFE y Chron

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