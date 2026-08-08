sábado 8  de  agosto 2026
POLÍTICA

Pedro Carmona Estanga analiza el giro político que reconfigura a América Latina

Seguridad, Estado de Derecho, crecimiento económico y recuperación institucional aparecen como las principales pruebas para los nuevos gobiernos de la región

El exdirigente político venezolano, Pedro Carmona Estanga.

El exdirigente político venezolano, Pedro Carmona Estanga.

AFP

MIAMI - América Latina atraviesa una reconfiguración política que abre expectativas ante los cambios de gobierno y de orientación en varios países, pero su alcance dependerá de la capacidad de las nuevas administraciones para ofrecer resultados concretos, sostiene el expresidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga en un artículo fechado el 7 de agosto.

En su análisis, Carmona Estanga centra la atención en Colombia, Perú y Venezuela, tres escenarios que considera diferentes, pero relacionados por sus implicaciones institucionales, económicas y geopolíticas. También observa una tendencia hacia orientaciones más liberales o conservadoras en otros países de la región.

Lee además
Miguel Angel Martin Tortabu
OPINIÓN

Venezuela: 25 años negociando el poder, sin negociar la República
Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
POLÍTICA

La CPI lanza advertencia sobre el impacto de la retirada de Venezuela y Chad

Colombia y el desafío de la seguridad

Sobre Colombia, Carmona señala que el gobierno de Abelardo de la Espriella recibe un país marcado por el balance de la denominada Paz Total de Gustavo Petro. El autor sostiene que durante ese período aumentaron tanto las áreas cultivadas con coca como el número de integrantes de estructuras armadas y cuestiona que la política haya conseguido la desmovilización de grupos ilegales.

Frente a ese escenario, destaca que de la Espriella coloca la seguridad entre las prioridades de su administración, junto con la reforma del Estado, la reducción del gasto público, las libertades económicas y una mayor cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que la ejecución de esa agenda dependerá también de la capacidad del mandatario para construir respaldo en el Congreso.

Perú y una nueva agenda

En Perú, Carmona centra su análisis en el comienzo de la presidencia de Keiko Fujimori y su propuesta de "Perú con Orden", que incluye medidas contra la corrupción, fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, desregulación de la administración pública y programas en educación y salud.

El autor considera además que los cambios políticos en Colombia y Perú, junto con los escenarios de Bolivia y Ecuador, podrían abrir una etapa distinta dentro de la Comunidad Andina, con mayor convergencia en democracia, seguridad, integración económica y cooperación regional.

Venezuela y la expectativa por una transición

En el caso venezolano, Carmona pone el foco en la transición política y en la mesa interparlamentaria promovida por Estados Unidos. A su juicio, el mecanismo enfrenta el desafío de avanzar en la reinstitucionalización del país, la liberación de los presos políticos, las libertades políticas, la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, además de establecer una agenda electoral con garantías.

El autor advierte sobre el antecedente de negociaciones anteriores que no produjeron los resultados esperados y cuestiona la ausencia de representantes de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la nueva instancia. "El beneficio de la duda recae ahora sobre la mesa negociadora", afirma, al considerar que Washington deberá hacer un seguimiento cercano para evitar nuevas frustraciones.

Carmona defiende el respaldo estadounidense a una transición democrática y a la recuperación económica venezolana, aunque establece un límite: "el anhelo nacional no es convertir a Venezuela en un protectorado", sino reconstruir el país dentro del Estado de Derecho y manteniendo relaciones estrechas con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Venezuela se corona en fútbol en los Centrocaribes Santo Domingo 2026

EEUU evalúa destinar 1.000 millones de dólares para apoyar al presidente de Colombia para la seguridad

"Ayuda a afectados por terremotos no debe estar en la agenda del diálogo", afirma experto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi
Fútbol

Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA HOY

Bombardeos, drones y megacárceles: la "mano dura" que propone el "Tigre" de la Espriella

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. video
INVESTIDURA

Abelardo de la Espriella se juramenta como nuevo presidente de Colombia

La familia es un archipiélago volcánico
RELATO

La familia es un archipiélago volcánico

Te puede interesar

El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami y exadministrador de Miami, entre otros cargos
CUESTIONAMIENTOS

Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

Por Daniel Castropé
Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade
RECURSOS DISPONIBLES

Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Foto referencial. 
REGRESO A CLASES

Anuncian entrega de mochilas y útiles gratuitos a familias de Miami

Bad Langensalza, Alemania.
TURISMO

De calles medievales a bosques milenarios en el centro de Alemania