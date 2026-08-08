Venezuela se corona en fútbol en los Centrocaribes Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, el 5 de agosto de 2026.

Venezuela conquistó la medalla de oro en el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada marcada por el homenaje a Yimvert Berrotán, joven promesa de 18 años que falleció durante los terremotos que sacudieron el norte del país.

La Vinotinto sub-20 se impuso a México por 3-2 en la tanda de penales, después de un emocionante empate 2-2 durante los 90 minutos. Luis Carrero adelantó a Venezuela al primer minuto y Diego Claut amplió la ventaja en el 29. México reaccionó antes del descanso con un doblete de Mateo Levy, quien marcó en los minutos 24 y 45+3.

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Tras la tanda de penales, los venezolanos celebraron el que supone el tercer oro de Venezuela en fútbol en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El triunfo tuvo una dedicatoria especial para Berrotán, compañero de varios integrantes del equipo y jugador del UCV FC. El futbolista quedó atrapado entre los escombros tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

"Por Yimvert. Esto es por Yimvert", expresó emocionado el portero Diego Ochoa después del encuentro. El UCV FC retiró posteriormente el dorsal 20 que utilizaba Berrotán como homenaje a la joven promesa.

La jornada también fue especialmente productiva para Venezuela, que sumó títulos en boxeo, canotaje, pentatlón moderno y levantamiento de pesas.

En esta última disciplina brilló Keydomar Vallenilla, medallista olímpico, quien conquistó dos medallas de oro en la categoría de 94 kilogramos. El venezolano ya apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará volver a subir a lo más alto del podio.

"Una competencia muy buena. A pesar del calor, pudimos plasmar para lo que veníamos trabajando y eso es importante. Estoy súper contento de todo el trabajo realizado", declaró Vallenilla.

Pese a su cosecha de títulos, Venezuela ocupa el quinto lugar del medallero con 44 oros, uno menos que República Dominicana. México lidera la clasificación y ya suma 164 medallas de oro y 395 preseas, superando el récord de 145 títulos dorados que había establecido en San Salvador 2023.