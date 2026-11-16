lunes 16  de  noviembre 2026
Béisbol

Venezuela conquista el Mundial Sub-23 y completa un histórico doblete en el béisbol de 2026

Venezuela derrotó 5-0 a Australia y conquistó su segundo Mundial Sub-23 de béisbol, para completar un histórico doblete tras ganar el Clásico Mundial de 2026.

Venezuela celebra el campeonato del mundial sub23

Venezuela celebra el campeonato del mundial sub23

@wbsc
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Venezuela cerró por todo lo alto un histórico 2026 al conquistar el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23, después de blanquear 5-0 a Australia en la final disputada este domingo en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, Nicaragua.

La selección dirigida por Néstor Corredor consiguió así su segundo título en esta categoría, luego del obtenido en México en 2021, y completó un doblete mundialista para el béisbol venezolano, que en marzo también celebró la conquista del Clásico Mundial de Béisbol.

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El conjunto criollo dominó el torneo de principio a fin, con ocho victorias en nueve compromisos. Su única derrota llegó ante China Taipéi, en el último encuentro de la Super Ronda, cuando ya tenía asegurado su boleto a la final.

Andry Lara lideró el blanqueo ante Australia

El derecho Andry Lara fue la gran figura de la final, al protagonizar una extraordinaria apertura de seis entradas en las que permitió apenas tres imparables, no concedió boletos y recetó 11 ponches sin permitir carreras.

El lanzador, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas tras debutar con los Nacionales de Washington en julio de 2025, terminó el campeonato con 11 innings en blanco, siete hits permitidos y 18 ponches, números que le valieron el reconocimiento como Jugador Más Valioso del partido por la medalla de oro.

Alejandro Hidalgo se encargó de completar la faena desde el montículo en el séptimo episodio, retirando a los tres bateadores que enfrentó y sumando un ponche. Entre ambos lanzadores acumularon 12 abanicados en la final.

La ofensiva venezolana respondió en los momentos clave

Venezuela abrió el marcador en el tercer inning, cuando Giovanny Rivero recibió un boleto con las bases llenas para impulsar la primera carrera del encuentro.

Posteriormente, Diego González conectó un sencillo que amplió la ventaja a 3-0. En el cuarto capítulo, Lewis Castillo produjo la cuarta anotación con otro imparable, mientras que Brailyn Antúnez impulsó la quinta y definitiva carrera con un hit que permitió anotar a Jesús Castillo.

Byron Chourio fue uno de los protagonistas ofensivos de la final, al terminar de 4-3, con una carrera anotada. Diego González también destacó con un imparable y dos carreras impulsadas.

Un dominio colectivo para conquistar el mundo

La superioridad venezolana también quedó reflejada en las estadísticas generales del campeonato. El equipo encabezó el torneo en promedio ofensivo (.323), porcentaje de embasado (.440), OPS (.896), imparables (73) y bases robadas (18). Además, sus lanzadores lideraron el apartado de ponches con 72.

La ofensiva anotó 64 carreras durante el certamen, mientras que el cuerpo de lanzadores permitió apenas 24 en 58 entradas de labor.

En el apartado individual, Johnfrank Salazar terminó como líder en carreras impulsadas, con 10, mientras que Diego González encabezó el torneo en porcentaje de embasado, con .621.

El título también representó otro logro para Néstor Corredor, quien apenas ocho días después de celebrar el campeonato de la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee asumió el desafío de conducir a Venezuela hacia la gloria en Nicaragua.

De esta manera, el béisbol venezolano culmina un año inolvidable con dos coronas mundiales, la del Clásico de mayores y la del Mundial Sub-23, una demostración del talento, la profundidad y la pasión que caracterizan a este deporte en el país.

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