Periodista argentino renuncia a Telesur por "escándalo electoral" en Venezuela

A través de un video en X, Lutzky explicó que su salida de la planta televisiva fue por propia voluntad y se fundamenta en una cuestión muy específica. No está de acuerdo con la línea editorial ni la retórica discursiva de Telesur con respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela.

“Renuncié a mi trabajo como presentador de noticias en Telesur, por el escándalo electoral de Venezuela. En el avión de regreso, una migrante venezolana me hizo prometer que haría un video contándolo”, narró. El comunicador laboraba en este país por su deseo de hacer periodismo internacional y vivir una experiencia como profesional.

Lutzky afirmó que no le parecía ético seguir apareciendo en el canal porque "eso legitimaría semejante escándalo electoral".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LeanLutzky/status/1821976745509319031&partner=&hide_thread=false Renuncié a mi trabajo como presentador de noticias en Telesur, por el escándalo electoral de Venezuela. En el avión de regreso una migrante venezolana me hizo prometer que haría un video contándolo. Acá está: pic.twitter.com/k5RlCSTy4U — Leandro Lutzky (@LeanLutzky) August 9, 2024

En este sentido, el presentador expresó que se veía imposibilitado para narrar noticias sobre este tema y tenía que avalar que el sistema electoral de Venezuela funcionaba a la perfección.

“No podía pararme frente a las cámaras y decir que el sistema electoral es el mejor y más seguro del mundo en medio de una lluvia de denuncias de fraude electoral que todavía no han sido respondidas de modo acorde”, insistió.

Además, citó que el Centro Carter, "que envió una misión de observación a las elecciones del 28 de julio, consideró que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales y, por lo tanto, no pueden ser considerados democráticos. De hecho, la jefa de la misión de observación de la institución, Jennie Lincoln, concluyó que "no hay evidencia" de que el sistema electoral fuese blanco de un ataque informático, como argumenta el gobierno, y coincidió con las proyecciones del triunfo opositor".

A la vez, el periodista dijo que no pretende legitimar las posturas de la oposición, liderada por María Corina Machado, con la que no coincide en varios aspectos, pero señaló: "No soy yo el que debe definir cuál es el mejor o peor gobierno para Venezuela, sino la población ejerciendo su derecho al voto".

Indicó el periodista argentino que esperó varios días antes de realizar el video, ya que tenía la esperanza de que las autoridades venezolanas hicieran públicas las actas electorales, tal como lo pidió la oposición y una gran parte de la comunidad internacional, lo cual no ocurrió.

Telesur ha sido señalado de informar de manera parcial y de tergiversar hechos a favor de los regímenes de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro y de gobiernos con ideologías de izquierda en América Latina. Es un canal de televisión multiestatal latinoamericano de noticias, cuya sede está Caracas.

FUENTE: RED SOCIAL PERIODISTA ARGENTINO / REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS