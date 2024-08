Periodista Nitu Pérez Osuna asegura que Lula, López Obrador y Petro intentan "borrar el fraude"

“Lo quiero hacer por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas, que lo sepan”, ha dicho el jerarca chavista en diversas oportunidades, dejando en manifiesto su deseo de continuar gobernando el país suramericano

Asimismo, Maduro, quien fue proclamado presidente reelecto por el poder electoral chavista sin que, a la fecha, se hayan publicado los resultados electorales como establece la ley, ha advertido que “lo que no se pudo con los votos, lo haríamos por las armas. De aquí no me saca nadie”.

Periodista increpa a líderes del Foro de São Paulo

“Lula, López Obrador y Gustavo Petro su amigo y compañero del Foro de São Paulo, Nicolás Maduro, ha dicho y repetido esto una y mil veces ‘ni por las buenas ni por las malas’ entregará, ustedes lo saben. ¿Qué tipo de mediación es esta de tres a cero?”, cuestionó.

A juicio de Pérez Osuna, lo que intentarían hacer los tres mandatarios, aliados del régimen venezolano, es “darle tiempo a Maduro para que termine de aniquilar a más de siete millones que votaron en su contra” en las pasadas elecciones, en las que el opositor Edmundo González Urrrutia habría sido electo presidente con 67% del sufragio, según las actas electorales escrutadas.

Consideró que Lula, Petro y López Obrador intentan “borrar el fraude cometido” y el “inmenso triunfo” de González Urrutia. “No permitiremos repetición de elecciones. Los venezolanos ya nos expresamos clara y contundentemente”, enfatizó la periodista venezolana.

Proceso de diálogo

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México han exigido la divulgación de las actas electorales en Venezuela, desglosado por mesa de votación, y la “verificación imparcial” de los resultados del 28 de julio para dirimir las “controversias” sobre el proceso “por la vía institucional”.

Los mandatarios han sido muy enfáticos en solicitar la publicación de las actas de votación y llamar al diálogo entre la oposición venezolana y el régimen chavista, que ha vulnerado en distintas oportunidades el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre pasado, y pateado a lo largo de los años distintos procesos de negociación.

Según información del expresidente colombiano Iván Duque, los dignatarios estarían promoviendo, por sugerencia de Petro, la anulación de la proclamación de Maduro y la repetición del proceso electoral para “quitar el sesgo de fraude” y “dar al régimen cuatro meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre”.

FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción Diario Las Américas