Perú reconoce al periodista y empresario español Jesús Ángel Rojo con distinciones académicas y parlamentarias

El también escritor recibirá el reconocimiento del Congreso de Perú, la distinción del Parlamento Andino y el título de Doctor Honoris Causa

El periodista, escritor y empresario español, Jesús Ángel Rojo

El periodista, escritor y empresario español, Jesús Ángel Rojo

Cortesía El Distrito
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- El periodista, escritor y empresario español, Jesús Ángel Rojo, será honrado con varias distinciones académicas y parlamentarias durante una gira de reconocimiento en Perú la próxima semana.

Entre los homenajes que recibirá, destacan el reconocimiento del Congreso de la República, la distinción del Parlamento Andino y el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

El Parlamento peruano rendirá homenaje a Rojo en agradecimiento a su labor en la defensa de la historia compartida entre España y el mundo hispano. Según fuentes legislativas, citadas por el medio español El Distrito, su trabajo en la difusión de los valores de la hispanidad ha contribuido a fortalecer los vínculos culturales y políticos entre ambas orillas del Atlántico.

El próximo 28 de agosto, en el marco del Congreso Internacional de Liderazgo Global y Compromiso Local, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur otorgará a Rojo el título de Doctor Honoris Causa.

La ceremonia, que se celebrará en las instalaciones de la casa de estudios, contará con la presencia de autoridades y académicos, entre ellos José Aliaga, y tendrá acceso libre para el público.

Una trayectoria internacional

Este reconocimiento valora tanto su trayectoria literaria y académica como su labor empresarial en el ámbito de la comunicación, donde ha impulsado acuerdos de intercambio editorial y televisivo entre Europa y el mundo hispano.

El Parlamento Andino también entregará un reconocimiento especial a Rojo, destacando su visión estratégica y su papel en la promoción de una comunicación regional que refuerza la unidad entre Hispanoamérica y España.

Autor de varias obras sobre historia de España y de Hispanoamérica, Rojo se ha consolidado como uno de los defensores más activos de la hispanidad. Su labor divulgativa busca contrarrestar visiones parciales de la historia y reivindicar los lazos culturales entre naciones hermanas, de acuerdo con El Distrito.

En el ámbito mediático, ha sido pionero en impulsar proyectos que unen a Europa y América Latina. Entre sus hitos internacionales figura haber sido el único director de un medio español invitado oficialmente a la toma de posesión de Donald Trump en 2017, un hecho que simbolizó su proyección global.

Actividades en Lima

Durante su visita, Rojo también participará en un recorrido cultural y diplomático que incluirá visitas a espacios emblemáticos como la Casa Aliaga, la residencia más antigua de Lima, y el Museo Larco, referente de la historia precolombina.

El académico José Aliaga señaló que “Jesús Ángel Rojo es un líder hispano que ha sabido defender la hispanidad con rigor, valentía y una capacidad única para unir a dos continentes en torno a un mismo legado”.

La entrada libre permitirá a estudiantes, autoridades y ciudadanos asistir a lo que se anticipa como un hito en las relaciones culturales entre España y Perú.

FUENTE: Con información de El Distrito

