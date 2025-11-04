martes 4  de  noviembre 2025
Perú rompe relaciones con México por asilo a exministra procesada por fallido golpe de Estado en 2022

El nuevo gobierno de José Jerí consideró el acto "inamistoso" y otro intento de interferir en asuntos internos del país; México rechazó la decisión diplomática

El presidente derrocado de Perú, Pedro Castillo, es escoltado por la policía en la comisaría donde está detenido en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre de 2022.&nbsp; &nbsp;

El presidente derrocado de Perú, Pedro Castillo, es escoltado por la policía en la comisaría donde está detenido en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre de 2022.   

AP/Renato Pajuelo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum concedió el asilo diplomático a la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, quien tiene un proceso en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo, según informó la Cancillería.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", dijo el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa reseñada por agencias.

"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", añadió.

Chávez es señalada por la justicia peruana de ser "coautora" del intento de disolución del Congreso que en diciembre de 2022 efectuó el entonces presidente izquierdista.

La decisión diplomática del nuevo gobierno de José Jerí Oré, presidente desde el 10 de octubre tras la salida de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, configura una nueva tensión en la región movida por las operaciones militares de EEUU en el Caribe y las posiciones de otros países, lo que incluso habría llevado a suspender la Cumbre de Las Américas, en República Dominicana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaPeru/status/1985493836253090236?t=YyFiJC7PPqUaDmJjKXjT8w&s=09&partner=&hide_thread=false

México rechaza decisión de Perú

Ante la medida diplomática peruana, el gobierno de México rechazó la decisión basada en el asilo de Chávez, procesada por un fallido golpe de Estado.

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado al Derecho Internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", señaló la secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Afirmó que el asilo concedido a Chávez se hizo conforme a la Convención de Caracas de 1954 y no representa “un acto inamistoso”.

Según reportes, Chávez tenía entre sus planes pedir asilo a México desde diciembre de 2022, tras su participación en los hechos promovidos por Castillo al disolver el Congreso, para evadir la justicia. Esto, a pesar de haberlo negado en varias ocasiones.

FUENTE: Con información AFP, Infobae

