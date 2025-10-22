jueves 23  de  octubre 2025
Juez rechaza segunda solicitud fiscal para prohibir salida de Perú a Dina Boluarte

El juez Juan Carlos Checkley desestimó el pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al considerar infundado el riesgo de fuga

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú, Dina Boluarte, se dirige a la prensa en la sede del Partido Perú Libre en Lima, durante la campaña electoral

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú, Dina Boluarte, se dirige a la prensa en la sede del Partido Perú Libre en Lima, durante la campaña electoral 

AFP
Presidenta Dina Boluarte encabeza ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea el 14DIC22.

Presidenta Dina Boluarte encabeza ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea el 14DIC22.

Presidencia de Perú/CORTESÍA
Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú, muestra a la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje a la nación en el Palacio de Gobierno de Lima el 25 de marzo de 2025. Boluarte convocó a elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026, lo que marca el inicio formal del proceso electoral, al que no podrá presentarse como candidata. (Foto de Jhonel Rodríguez Robles / Presidencia del Perú / AFP)

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú, muestra a la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje a la nación en el Palacio de Gobierno de Lima el 25 de marzo de 2025. Boluarte convocó a elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026, lo que marca el inicio formal del proceso electoral, al que no podrá presentarse como candidata. (Foto de Jhonel Rodríguez Robles / Presidencia del Perú / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - La Justicia peruana rechazó por segunda vez una solicitud de la fiscalía para prohibir la salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, mientras continúan las investigaciones en su contra por un presunto delito de omisión de funciones relacionado con una serie de operaciones estéticas.

El juez Juan Carlos Checkley desestimó el pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al considerar infundado el riesgo de fuga. En menos de tres años, Boluarte acumula siete investigaciones abiertas, además de al menos otras tres iniciadas antes de asumir la presidencia, caracterizada por una gestión marcada por la conflictividad política y social.

Según el fallo judicial, los supuestos vínculos económicos y familiares que la exmandataria mantiene en el extranjero no constituyen argumentos suficientes para sustentar el temor de que eluda la acción de la justicia mientras avanzan las indagaciones.

"Investigación"

El denominado caso “Cirugías” es uno de los varios procesos que enfrenta Boluarte. La fiscalía investiga si la expresidenta se ausentó de sus funciones para someterse a intervenciones estéticas sin informar al Congreso y si habría favorecido al médico Mario Cabani Ravello, quien la atendió, con beneficios dentro del sistema público de salud.

Además de este expediente, Boluarte es objeto de otras investigaciones por presuntos actos de corrupción y por su responsabilidad política en la muerte de 49 personas durante las protestas registradas entre finales de 2022 e inicios de 2023.

FUENTE: Con información de Europa Press

