sábado 11  de  abril 2026
COMICIOS

Peruanos van a las elecciones con confusión, incertidumbre y hartazgo hacia políticos

Peruanos se quejan de la cédula electoral, porque no se ven bien los símbolos de los partidos y las caras de los 35 candidatos presidenciales se ven pequeñas

35 candidatos se disputan la presidencia de Perú. (AFP)

35 candidatos se disputan la presidencia de Perú. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — A partir de las 7:00 am (12:00GMT) y hasta las 5:00 pm (22:00GMT), los 27 millones de peruanos habilitados para votar podrán acudir a los centros electorales para emitir sus sufragios en los comicios más complejos de la historia del país sureño.

A la medianoche (hora local), el órgano electoral espera tener 60% de los votos escrutados y se sabrá con certeza si habrá una segunda vuelta. El suspenso marca los comicios.

Lee además
Perú celebrará elecciones generales este 12 de abril. (AFP)
CONSULTA POPULAR

Más de 150 observadores electorales de la UE supervisarán comicios en Perú
Con 35 candidatos en liza, el Perú celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026, con Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Keiko Fujimori a la cabeza de las últimas encuestas
ELECCIONES

Perú busca un nuevo presidente

Las elecciones generales se caracterizaron durante la campaña por una alta incertidumbre, puesto que las encuestas cambian a diario sobre los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, pero un lema se ha mantenido estable por gran parte del electorado: "Por estos no", ante el hartazgo hacia la clase política actualmente en el poder.

Un sector de la población promovió esta campaña, que pide no votar por partidos que tienen representación en el Congreso, que llegó a alcanzar 95 % de rechazo popular el año pasado, y al que culpan de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte ante escándalos de corrupción y las muertes en las protestas de 2023 y también haber impulsado una serie de leyes llamadas "procrimen".

"Lo que han hecho la mafia y la corrupción en estas elecciones es crear la mayor cantidad de partidos políticos para tratar de confundir a los electores. No es posible que en Perú haya 35 partidos participando en elecciones. Confunden a la gente del campo, de las regiones", dijo en el centro de Lima Álex Pino, natural de la región norteña de La Libertad.

Pino agregó que, en la cédula, los símbolos de los partidos son muy pequeños y la cara de los candidatos son difíciles de identificar.

Confusión por papeleta

De hecho, encuestadoras han advertido que este domingo habrá errores del electorado en la papeleta y por lo tanto, un significativo porcentaje de votos nulos.

"Por eso es que hicimos esta campaña de 'Por estos no'. 'No' a los partidos del pacto mafioso. Hemos sido gobernados realmente por la corrupción", indicó Pino al añadir que en estos comicios hay buenas alternativas y candidatos "limpios que tienen un espíritu sano de gobernar este país".

María Córdoba, una mujer de la tercera edad, fue entrevistada justo cuando iba de camino al local de un partido para que le informaran de cómo votar.

"Tengo números de candidatos que he visto en la propaganda, pero no sé en qué fila votar o qué número tengo que poner, eso quiero ver", dice.

Sebastián, de 22 años, votará este domingo por primera vez y reconoce que aún no se ha informado sobre los diversos programas electorales, aunque cree saber a quién escogerá.

"Estoy algo nervioso porque no quiero cometer un error de escoger un mal presidente", dice sobre la crisis política que atraviesa el país, que ha visto pasar a ocho mandatarios en una década. "Estoy algo nervioso porque no quiero cometer un error de escoger un mal presidente", dice sobre la crisis política que atraviesa el país, que ha visto pasar a ocho mandatarios en una década.

Miriam ya tiene su voto decidido y ha elegido a un postulante que cree que "cambiará todo, la corrupción, la educación, el trabajo" y manifestó que los votantes tienen que también preocuparse por las personas que viven en otros lugares y no solo en Lima.

Alejandro confiesa que la gente no está informada, que no sabe quiénes están en las listas del Senado y el Congreso y que no ha encontrado información accesible de la campaña, un fenómeno que asegura que se multiplica en zonas rurales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JNE_Peru/status/2041574448323526879?s=20&partner=&hide_thread=false

Elecciones en cifras

* De los 27,32 millones de electores hábiles, 2,5 son jóvenes

*Los electores ejercerán su derecho en las 92.720 mesas de votación dentro de los 10.550 locales repartidos dentro y fuera del país, 10.336 en Perú y 207 en el extranjero.

*En el exterior, hay habilitados 1,2 millones de peruanos para votar, especialmente en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

* 5.000 fiscalizadores se repartirán por todas las regiones del país, a los que se sumarán 150 observadores de la misión electoral de la Unión Europea y también de la Organización de los Estados Americanos.

Una papeleta enorme

La cédula electoral mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho, y tiene cinco votaciones simultáneas: a presidentes, a senadores nacionales y regionales; a diputados y a representantes para el Parlamento Andino.

Un total de 37 organizaciones políticas participan en las elecciones, lo que justifica la enorme papeleta, y figuran 36 candidatos presidenciales, aunque uno falleció hace unas semanas, lo que el número de aspirantes a la Presidencia habilitados sean 35.

Alrededor del 55 % de los 834.480 componentes de mesa han recibido su formación.

Una novedad en estas elecciones es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que resguardar los millones de votos en sus oficinas hasta que se proclamen los resultados oficiales, por lo que tendrá que almacenar 453 toneladas de papel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JNE_Peru/status/2043043209421451552?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Elecciones presidenciales en Perú: ¿importa la política?

Cuba: entre la propaganda surrealista del régimen y la dura realidad cotidiana

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

Una mujer compra productos agrícolas en una calle de La Habana, Cuba, en agosto de 2018.
MEDIDAS

Cuba abre comercio agrícola al sector privado en medio del colapso productivo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Centro), llega a una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (no en la foto), antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad el 11 de abril de 2026.
Guerra

EEUU afirma que las conversaciones con Irán están en curso; Israel advierte que la campaña "no ha terminado"

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Centro), llega a una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (no en la foto), antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad el 11 de abril de 2026.
Guerra

EEUU afirma que las conversaciones con Irán están en curso; Israel advierte que la campaña "no ha terminado"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Mauricio Gaona, constitucionalista colombiano.
ANÁLISIS RIGUROSO

Colombia, ¿del autoritarismo a una dictadura constitucional?

Testigo de antigua civilización y desarrollo urbanístico.
FLORIDA

Miami Riverday, día para celebrar historia y naturaleza

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra