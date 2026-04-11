Peruanos van a las elecciones con confusión, incertidumbre y hartazgo hacia políticos

LIMA — A partir de las 7:00 am (12:00GMT) y hasta las 5:00 pm (22:00GMT), los 27 millones de peruanos habilitados para votar podrán acudir a los centros electorales para emitir sus sufragios en los comicios más complejos de la historia del país sureño.

A la medianoche (hora local), el órgano electoral espera tener 60% de los votos escrutados y se sabrá con certeza si habrá una segunda vuelta. El suspenso marca los comicios.

Las elecciones generales se caracterizaron durante la campaña por una alta incertidumbre, puesto que las encuestas cambian a diario sobre los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, pero un lema se ha mantenido estable por gran parte del electorado: "Por estos no", ante el hartazgo hacia la clase política actualmente en el poder.

Un sector de la población promovió esta campaña, que pide no votar por partidos que tienen representación en el Congreso, que llegó a alcanzar 95 % de rechazo popular el año pasado, y al que culpan de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte ante escándalos de corrupción y las muertes en las protestas de 2023 y también haber impulsado una serie de leyes llamadas "procrimen".

"Lo que han hecho la mafia y la corrupción en estas elecciones es crear la mayor cantidad de partidos políticos para tratar de confundir a los electores. No es posible que en Perú haya 35 partidos participando en elecciones. Confunden a la gente del campo, de las regiones", dijo en el centro de Lima Álex Pino, natural de la región norteña de La Libertad.

Pino agregó que, en la cédula, los símbolos de los partidos son muy pequeños y la cara de los candidatos son difíciles de identificar.

Confusión por papeleta

De hecho, encuestadoras han advertido que este domingo habrá errores del electorado en la papeleta y por lo tanto, un significativo porcentaje de votos nulos.

"Por eso es que hicimos esta campaña de 'Por estos no'. 'No' a los partidos del pacto mafioso. Hemos sido gobernados realmente por la corrupción", indicó Pino al añadir que en estos comicios hay buenas alternativas y candidatos "limpios que tienen un espíritu sano de gobernar este país".

María Córdoba, una mujer de la tercera edad, fue entrevistada justo cuando iba de camino al local de un partido para que le informaran de cómo votar.

"Tengo números de candidatos que he visto en la propaganda, pero no sé en qué fila votar o qué número tengo que poner, eso quiero ver", dice.

Sebastián, de 22 años, votará este domingo por primera vez y reconoce que aún no se ha informado sobre los diversos programas electorales, aunque cree saber a quién escogerá.

"Estoy algo nervioso porque no quiero cometer un error de escoger un mal presidente", dice sobre la crisis política que atraviesa el país, que ha visto pasar a ocho mandatarios en una década. "Estoy algo nervioso porque no quiero cometer un error de escoger un mal presidente", dice sobre la crisis política que atraviesa el país, que ha visto pasar a ocho mandatarios en una década.

Miriam ya tiene su voto decidido y ha elegido a un postulante que cree que "cambiará todo, la corrupción, la educación, el trabajo" y manifestó que los votantes tienen que también preocuparse por las personas que viven en otros lugares y no solo en Lima.

Alejandro confiesa que la gente no está informada, que no sabe quiénes están en las listas del Senado y el Congreso y que no ha encontrado información accesible de la campaña, un fenómeno que asegura que se multiplica en zonas rurales.

Elecciones en cifras

* De los 27,32 millones de electores hábiles, 2,5 son jóvenes

*Los electores ejercerán su derecho en las 92.720 mesas de votación dentro de los 10.550 locales repartidos dentro y fuera del país, 10.336 en Perú y 207 en el extranjero.

*En el exterior, hay habilitados 1,2 millones de peruanos para votar, especialmente en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

* 5.000 fiscalizadores se repartirán por todas las regiones del país, a los que se sumarán 150 observadores de la misión electoral de la Unión Europea y también de la Organización de los Estados Americanos.

Una papeleta enorme

La cédula electoral mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho, y tiene cinco votaciones simultáneas: a presidentes, a senadores nacionales y regionales; a diputados y a representantes para el Parlamento Andino.

Un total de 37 organizaciones políticas participan en las elecciones, lo que justifica la enorme papeleta, y figuran 36 candidatos presidenciales, aunque uno falleció hace unas semanas, lo que el número de aspirantes a la Presidencia habilitados sean 35.

Alrededor del 55 % de los 834.480 componentes de mesa han recibido su formación.

Una novedad en estas elecciones es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que resguardar los millones de votos en sus oficinas hasta que se proclamen los resultados oficiales, por lo que tendrá que almacenar 453 toneladas de papel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JNE_Peru/status/2043043209421451552?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Garantizamos la transparencia de las #EG2026!



Desde las primeras horas del día, los fiscalizadores del JNE supervisan el despliegue de material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Lima Metropolitana y el Callao. pic.twitter.com/QCfBfSKcmr — JNE Perú (@JNE_Peru) April 11, 2026

FUENTE: Con información de EFE