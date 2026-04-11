Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

WASHINGTON — Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán , informó una fuente diplomática paquistaní.

"Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán", confirmó la fuente bajo condición de anonimato.

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El diplomático no detalló cuál fue el contenido de esta reunión, en la que estuvieron los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Este contacto directo supone el de más alto nivel entre EEUU y el régimen teocrático desde la llamada revolución islámica de 1979, y se produce tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Iraníes exigen control de Ormuz

Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de los activos iraníes bloqueados y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.

Por otro lado, medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos había accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo ha pasado de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos coordinados por expertos de ambas partes, señaló la agencia iraní Tasnim.

Aunque la cumbre estaba programada para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones se prolonguen hasta el domingo para cerrar los flecos técnicos del acuerdo.

"Proceso de limpieza" de minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que ya ha comenzado el "proceso de limpieza" de minas en el estrecho de Ormuz, mientras su país e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán para poner fin a la guerra.

"Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", aseguró en su red Truth Social.

Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países "no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos".

Asimismo, arremetió contra los medios de comunicación porque, según dijo, "les encanta decir que Irán está ganando cuando, en realidad, todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo mucho".

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, sus radares han muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", dijo.

Alza en los fertilizantes

En otro mensaje este sábado, aseguró que está siguiendo de cerca los precios de los fertilizantes, afectados por la guerra, y que "no tolerará la especulación" que perjudique a los granjeros estadounidenses.

Asimismo, afirmó que un gran número de petroleros de todo el mundo se dirigen a Estados Unidos para "cargar el mejor y más preciado petróleo", en referencia al estadounidense, debido a la guerra de Irán.

Trump advirtió de que abrirá el estrecho de Ormuz por la fuerza si las conversaciones fracasan.

Desde el anuncio del alto el fuego temporal entre ambos países, algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz, aunque las tensiones mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

FUENTE: Con información de EFE