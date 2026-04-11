EEUU afirma que las conversaciones con Irán están en curso; Israel advierte que la campaña "no ha terminado"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Centro), llega a una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (no en la foto), antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad el 11 de abril de 2026.

ISLAMABAD — Irán y Estados Unidos rompieron este sábado en Islamabad décadas de silencio diplomático al sentarse frente a frente para su primera negociación directa desde la Revolución Islámica de 1979.

Al cumplirse seis semanas de guerra sin avances, las delegaciones de Washington y Teherán abandonaron la diplomacia de mensajeros para intercambiar actas de acuerdo en una mesa trilateral bajo mediación paquistaní, cerrando con un inesperado optimismo una jornada que comenzó al borde del boicot.

Estas conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollan, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles.

Por la tarde, la televisión estatal iraní afirmó que ya se han celebrado dos rondas y que una tercera tendrá lugar "probablemente esta noche o mañana" domingo. No entró en detalles.

La Casa Blanca se limitó a decir que las conversaciones están "en curso".

Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que "las conversaciones avanzan en la dirección correcta". "El ambiente general es cordial", añadió.

Por parte estadounidense, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance. Le acompañan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Irán está representado en Islamabad, entre otros, por su influyente presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

La guerra comenzó el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y desde entonces ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

"Luchan por su supervivencia"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró la victoria.

"Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó en un discurso televisado. Añadió que la guerra también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia", añadió.

Pero según Trita Parsi, analista del grupo de reflexión Quincy Institute for Responsible Statecraft, "nunca antes los iraníes habían negociado con Estados Unidos con tantas bazas".

Entre los medios de presión de que dispone Teherán figura el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el abastecimiento de hidrocarburos, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra, con consecuencias en cadena para la economía mundial.

"Todo o nada"

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica "establecer una tregua duradera".

La brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo proiraní Hezbolá, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medios de comunicación iraníes aseguran que Estados Unidos plantea "exigencias excesivas" sobre el estrecho de Ormuz.

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

Primer cara a cara en décadas

Tras semanas de mediación indirecta y una mañana de consultas por separado en el hotel Serena a través de mensajeros paquistaníes, los equipos encabezados por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se sentaron en la misma mesa.

El encuentro, definido por la Casa Blanca como un formato "trilateral cara a cara", comenzó a las 16:55 hora local (11:55 GMT) y continuó hasta la noche con una cena de trabajo. Fuentes diplomáticas iraníes confirmaron que ambas partes se mostraron "optimistas" tras el intercambio de las primeras actas de acuerdo.

¿Hay posibilidad de acuerdo?

Pese a lo histórico del encuentro, la viabilidad de un acuerdo definitivo sigue sujeta a un complejo equilibrio de exigencias cruzadas. La participación de Teherán no se confirmó hasta la llegada de su delegación al aeropuerto de Islamabad, tras días de incógnitas por los desacuerdos sobre los puntos base del diálogo.

Irán condicionó el inicio de las conversaciones a que Washington aceptase sus "precondiciones", centradas en la inclusión del Líbano en el alto el fuego y la liberación de activos financieros.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump, con instrucciones "claras" de que sus líneas rojas son la seguridad total en el Estrecho de Ormuz y la garantía verificable de que Teherán no retomará su programa de armamento nuclear.

3. Guerra de "líneas rojas"

En el ecuador de la jornada, la tensión se trasladó a los despachos. Tras más de dos horas y media de consultas indirectas, se filtró una supuesta concesión de la Administración Trump para desbloquear fondos iraníes como gesto de buena voluntad.

Esta información fue difundida rápidamente por medios oficiales de Teherán como un triunfo diplomático, pero la Casa Blanca se apresuró a desmentirla de forma tajante, encallando el diálogo hasta la reunión directa.

4. Una capital blindada por el Ejército

Islamabad se transformó este fin de semana en una fortaleza militar para facilitar el encuentro. El Gobierno de Pakistán ha implementado medidas excepcionales en la denominada "Zona Roja", además de agilizar la logística y los visados para todo el personal y los centenares de periodistas que viajaron desde todo el mundo.

Pakistán ejerce un papel facilitador activo y presiona ahora para prorrogar las conversaciones al domingo con el fin de alcanzar un acuerdo concluyente antes de que expire la tregua de 14 días.

5. Un éxito de la diplomacia paquistaní

Pakistán ha logrado consolidar un papel internacional para su primer ministro, Shehbaz Sharif; el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Asim Munir, que recibieron personalmente a las delegaciones, escenificando el compromiso total del Estado paquistaní con la paz.

Para Islamabad, el éxito de esta cumbre es vital por razones de seguridad nacional y supervivencia económica: el 80% de su crudo transita por el estrecho de Ormuz y cualquier escalada regional compromete su estabilidad financiera y sus alianzas estratégicas, incluido su pacto de defensa con Arabia Saudí.

6. El clima ante un soñado alto el fuego

Al cierre del día, un cauteloso optimismo recorre los pasillos del hotel Serena y el Centro de Convenciones Jinnah, donde la posibilidad de un alto el fuego permanente ha empezado a rumorearse entre periodistas y delegaciones.

Pese a las décadas de hostilidad, el ambiente en la capital paquistaní es de una expectación histórica para el domingo, pues la cita ha logrado desaflojar los nudos de la guerra en el Medio Oriente para dar paso a una fase técnica de negociación.

FUENTE: Con información de EFE y AFP