Bolivia declara persona "non grata" a embajadora de Colombia y la expulsa del país

Por ahora, el gobierno de Rodrigo Paz no considera romper relaciones con Colombia

LA PAZ .- Las relaciones entre Ecuador y Colombia tienen hoy otro capítulo de tensión, cuando el gobierno de Rodrigo Paz declaró a la embajadora de Colombia , Elizabeth García, persona “non grata” y la expulsó de su territorio.

Bolivia adoptó la decisión luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de una “insurrección popular” y ofreciera apoyo para una salida pacífica al conflicto.

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Para la administración de Paz se trata de una intervención indebida en los asuntos internos de Bolivia. Por ahora, no se considera que haya una ruptura de las relaciones entre los dos países.

La decisión fue confirmada por el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, quien aseguró que la diplomática fue declarada persona “non grata” por las reiteradas declaraciones públicas del mandatario colombiano sobre la situación política boliviana.

En el comunicado divulgado por la Cancillería boliviana se señala que: "El Estado plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con respeto, prudencia diplompática y respeto a la institucionalidad democrática y Constitución vigente".

“Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, afirmó Aramayo en declaraciones a la red UNITEL. “Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, afirmó Aramayo en declaraciones a la red UNITEL.

20 días de protestas

Las protestas sociales y laborales se desarrollan en Bolivia, especialmente, en La Paz desde el 1 de mayo, como consecuencia cuatro personas han resultado muertas y varias personas han resultado heridas.

Ecuador y Colombia han mantenido una polémica en el plano arancelario y por la tensión en la zona fronteriza. La administración Petro ha denunciado presuntos operativos y bombardeos ecuatorianos tras hallazgos de explosivos.

Ecuador firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, que incluye no solo operaciones conjuntas sino la extradición de las personas vinculadas con este delito.

FUENTE: Con información de EFE y El Colombiano