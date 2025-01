Petro bajo escrutinio por mantener relaciones con el régimen de Maduro

Según el mandatario colombiano, la ruptura de relaciones junto a sanciones, lo que considera "acciones contundentes", solo agravaría más la situación.

"Esas acciones no dejan sino heridas en los pueblos que duran por generaciones. He visto bloqueos económicos que condenan a pueblos enteros al hambre, buscando su esclavitud. Esos bloqueos han dejado millones de muertos", afirmó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Los detractores del presidente colombiano aseguran que esta postura equivale a otorgar legitimidad a un régimen ampliamente señalado como autoritario y antidemocrático, lo que ha desatado críticas tanto a nivel nacional como internacional.

Silencio ante el cuestionamiento electoral

Uno de los puntos más discutidos es la respuesta de Petro ante las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por diversos sectores internacionales.

Muchos esperaban una condena más contundente del mandatario colombiano hacia lo que califican como un fraude electoral.

Sin embargo, su silencio o respuestas consideradas insuficientes han sido interpretados como una falta de compromiso con la defensa de la democracia en la región, llevando incluso a acusaciones de complicidad.

Aun así, Petro subrayó: "No me exijan que bloquee a un pueblo hermano, ni que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo venezolano. Jamás seré el Caín de América".

Aproximación a Maduro

El presidente colombiano también arremetió contra las sanciones económicas internacionales, calificándolas como una interferencia directa en la libertad democrática de los países afectados.

De acuerdo con Petro, "bajo bloqueos económicos extranjeros no hay elecciones libres; estos son la máxima aniquilación del voto y una interferencia brutal antes que las cadenas físicas suenen".

El acercamiento de Petro hacia Maduro ha sido visto por algunos como un gesto que fortalece al régimen chavista.

Las reuniones bilaterales y las declaraciones del presidente colombiano han sido interpretadas como una defensa implícita del gobierno venezolano, al no condenar de forma explícita sus acciones.

Este enfoque ha abierto un debate sobre si la política exterior de Petro responde a una estrategia pragmática o si compromete los valores democráticos que, según sus críticos, deberían prevalecer.

Reacciones en la opinión pública

El descontento hacia la postura de Petro también se ha reflejado en las redes sociales, donde múltiples usuarios han criticado lo que consideran una legitimación tácita de la dictadura venezolana.

Las preocupaciones se centran en los derechos humanos y el estado de la democracia en Venezuela, lo que ha intensificado el debate sobre el impacto de estas decisiones en la política exterior colombiana.