viernes 10  de  abril 2026
FRICCIÓN

Petro califica de "monstruosidad" anuncio de Ecuador de elevar a 100% aranceles a Colombia

El alza de aranceles se da "tras constatar falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", dijo Ecuador

El presidente Daniel Noboa anunció, el 3 de marzo de 2026, operaciones militares conjuntas con EEUU: Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal &nbsp;

El presidente Daniel Noboa anunció, el 3 de marzo de 2026, operaciones militares conjuntas con EEUU: "Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal"

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "monstruosidad", en medio de una crisis diplomática entre los dos países vecinos.

El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción del Gobierno del presidente Daniel Noboa, en un comunicado.

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"Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza", escribió Petro en sus redes sociales.

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y negándose a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

Con el impuesto, Ecuador "busca reforzar la corresponsabilidad" en las tareas para "enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", agregó la cartera de Comercio ecuatoriana.

Negociaciones suspendidas

El miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que Petro calificó de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

En medio de la crisis diplomática, delegaciones de ambos países sostenían desde marzo negociaciones con la mediación de la CAN. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a periodistas el jueves que las conversaciones "han sido suspendidas (...) hasta encontrar el ambiente propicio".

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia escaló cuando el lunes a través de X Petro llamó "preso político" a Glas, quien además tiene nacionalidad colombiana. Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente de Ecuador junto al exmandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

El exfuncionario enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años de cárcel, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una mega cárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa (suroeste).

FUENTE: Con información de AFP/Primicias

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