Piden a Costa Rica respaldar transición democrática en Cuba

Desde el jueves 29 de septiembre, decenas de personas han realizado protestas diarias con cierre de calles en diferentes localidades de la nación caribeña, principalmente en La Habana, lo que coincide con un manifiesto firmado en semanas anteriores por más de mil líderes cívicos de Cuba, en el que convocan a un paro nacional de no cooperación con la dictadura.

“Hemos sido recibidos por el presidente de una de las democracias ejemplares de América Latina, que además es el mandatario mejor evaluado de la región, con el propósito de presentarle nuestra visión sobre el levantamiento ciudadano por la libertad en Cuba”, dijo Gutiérrez-Boronat.

Explicó que durante la reunión con el presidente Chaves “expresamos nuestra gran preocupación por el uso de la violencia y la represión por parte del régimen comunista contra los ciudadanos que se manifiestan.

“Pensamos que la comunidad democrática mundial, de la que Costa Rica es un destacado integrante, debe respaldar un proceso de transición para la salvación nacional de Cuba, que elabora la resistencia cubana”.

Agradezco al Presidente de #CostaRica, Sr. Rodrigo Chaves Robles, el haberme recibido en Casa Presidencial para informarle en conversación privada la situación actual de Cuba. @RodrigoChavesR #CubaLibre pic.twitter.com/8X0IlohX5F — Orlando Gutiérrez (@OGutierrezCuba) October 4, 2022

El exilio cubano tiene en Costa Rica aliados importantes en su lucha por la restauración de la democracia en el país gobernado con mano dura desde 1959 por una élite militar, bajo los designios de la familia Castro.

El exdiputado costarricense Dragos Dolanescu preside el Frente Hemisférico por la Libertad, que apoya la ARC, una agrupación de representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, exdiplomáticos y académicos de Latinoamérica que busca frenar las violaciones en regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Asimismo, en suelo tico se realizan de manera frecuente foros y otro tipo de eventos que sirven de escenario para denunciar y formular soluciones frente a las dictaduras que operan en la región, con énfasis en el régimen de Cuba, calificado por la oposición y analistas políticos internacionales como “el foco del germen comunista en el continente”.

De hecho, el jueves 22 de septiembre se creó en Costa Rica una nueva coalición internacional para respaldar a los trabajadores en Cuba, en momentos en que crece la expectativa en torno a un paro nacional en la isla.

El acto tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), con la participación Dolanescu y Gutiérrez- Boronat, además del presidente de la Comisión Justicia Cuba, René Bolio y el expreso político cubano Luis Zúñiga, miembro de la ARC, entre diversos renombrados sindicalistas que intervinieron en el acto.

Durante el encuentro con el presidente Chaves, el coordinador nacional de la ARC entregó al mandatario costarricense una bandera cubana bordada con las palabras “Patria y Vida”, y el libro Cuba: The Doctrine of the Lie, escrito por Gutiérrez Boronat.

La ARC, junto a organizaciones independientes en Cuba, han venido trabajando en la implementación de un paro nacional de no cooperación con el régimen del que se espera el surgimiento de una huelga general para lograr un cambio de gobierno y un consecuente “modelo de transición” hacia la democracia en la nación insular.

En ese sentido, Gutiérrez-Boronat, acompañado por una decena de activistas cubanos, pidió en una rueda de prensa el sábado 1 de octubre seguir “abasteciendo” con ayudas al pueblo de Cuba, que se mantiene en las calles en reclamo de libertad y solución inmediata a los principales problemas.