martes 30  de  junio 2026
Represión y crisis

ONG documenta más de 175 nuevos presos políticos en Cuba durante el primer semestre de 2026

Pese a la crisis económica y los apagones, la represión en la isla comunista no ha cesado contra los opositores que protestan en demanda de un cambio político

Guardias de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

Guardias de la prisión de máxima seguridad "Combinado del Este", en La Habana.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — La ONG Prisoners Defenders documentó más de 175 nuevos presos políticos en Cuba durante el primer semestre de 2026, de los que al menos 114 fueron encarcelados por ejercer los derechos de manifestación, asociación y libertad de expresión.

Pese a la crisis económica y los apagones, la represión en la isla comunista no ha cesado contra los opositores que protestan en demanda de un cambio político en Cuba.

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De esos 114 presos políticos, hay 79 casos relacionados con protestas o manifestaciones pacíficas; veintidós están vinculados a la vigilancia digital y a la persecución en redes sociales, y hay otros trece casos asociados a otras formas de represión política.

Así se desprende de un informe publicado este martes por Prisoners Defenders, que estima, al no estar aún cerrados los datos de junio, que la lista completa de presos políticos que actualiza regularmente superará las 1.300 personas.

Sobre los trece encarcelados por "otras formas de represión política", el informe de Prisoners Defenders, realizado junto a Consorcio Justicia, explica que en esa categoría se incluye a "activistas y ciudadanos reprimidos por su participación en organizaciones independientes, por mantener contactos con ONGs y actores internacionales, o por desarrollar actividades consideradas contrarias a los intereses del régimen".

Nueve menores detenidos

El estudio añade, además, que de esos 114 presos, nueve son adolescentes de entre 15 y 17 años (cuatro tienen 15 años; dos tienen 16 años y tres tienen 17 años).

La investigación analiza patrones represivos de detención y encarcelamiento encontrados entre enero y junio de 2026.

Además, evalúa su significado a las puertas del quinto aniversario de las protestas sociales que arrancaron el 11 de julio de 2021 (11J) y que se convirtieron en las mayores registradas en la isla en décadas.

El 11J "no fue una respuesta excepcional"

Las cifras del informe, defiende Prisoners Defenders, "reflejan que la represión desplegada en Cuba tras el 11J no constituyó una respuesta excepcional a una crisis concreta, sino la consolidación de una política sostenida destinada a impedir futuras movilizaciones ciudadanas".

"Los datos sugieren que el régimen no ha reducido su capacidad represiva. Por el contrario, ha aumentado los mecanismos de vigilancia, identificación y castigo de la disidencia", agrega el estudio.

Y asevera: "El régimen cubano, se constata, ha desplazado parte de su capacidad represiva desde la reacción posterior a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos mediante vigilancia digital, seguimiento territorial y criminalización penal anticipada".

Cuba ha totalizado más de 2.100 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026.

FUENTE: Con información de EFE

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