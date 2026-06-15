lunes 15  de  junio 2026
VENEZUELA

Familias de presos políticos se declaran en protesta por tiempo indefinido a frente a la embajada de EEUU

La vigilia apoyada por defensores de derechos humanos busca presionar para la libertad total de detenidos que el régimen de Venezuela ha incumplido pese a Ley de Amnistía

Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.

Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.

CARACAS.- Familiares de presos políticos en Venezuela resolvieron mantener por tiempo indefinido la protesta que realizan al frente de la sede de la Embajada de EEUU en Caracas, y que este domingo cumplió ocho días como una forma de presión para que el régimen deje en libertad a todos los detenidos.

El reclamo en el que participan defensores de derechos humanos intenta llamar la atención del jefe de la Misión Diplomática de los EEUU para Venezuela, John Barrett, y de la comunidad internacional en general para que intercedan en las liberaciones, según explicó el abogado Eduardo Torres, activista de la ONG Provea y expreso político.

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“Es una lucha que emprendimos frente a la Embajada de EEUU, quienes deben mediar para que los Rodríguez liberen a nuestros familiares y a todos los presos políticos e inocentes tras las rejas en Venezuela”, informó en su cuenta de X ayer en la noche.

Protesta indefinida

Una de las voceras de la protesta señaló durante la vigilia la determinación de continuar pernoctando en el lugar al que se han unido otros parientes de presos políticos debido a la falta de cumplimiento de otorgar amnistía por parte del régimen, se informó..

“Ocho días en el que comenzamos siendo ocho y ya miren cuántos tenemos junto a nosotros… Ocho días de una lucha que no termina hasta que salga el último. Porque esto no es por un grupo ni por un número, sino por todos”, expresó.

Dijo que los familiares consideran esta acción como una “lucha espiritual, en oración, en vigilia y en esperanza”, sin pretensiones de tipo político.

Las personas detenidas son “trabajadores honestos” y su decisión fue defender los derechos democráticos y luchar por un mejor futuro para Venezuela, según sostuvo.

En la actualidad, más de 400 personas siguen tras las rejas por motivos políticos, la mayoría tras las protestas poselectorales de 2024, a pesar de que el chavista Jorge rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió la libertad de los detenidos en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado.

A pesar de las condiciones climáticas y la incertidumbre, los familiares aseguran que mantendrán la protesta por tiempo indefinido.

“No decaigamos, no perdamos la fe, porque más temprano que tarde, vamos a volvernos a encontrar en un abrazo que va a significar todo el tiempo que hemos perdido lejos de nuestros seres queridos”, concluyó la vocera.

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FUENTE: REDACCIÓN

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