Policía de Ecuador desactiva bomba frente a edificio estatal en Quito

Policías y bomberos permanecen junto a un vehículo calcinado —que presuntamente transportó a los responsables de colocar una bomba— en las afueras de Quito, el 29 de junio de 2026.

QUITO_ La policía de Ecuador hizo estallar el lunes de forma controlada una bomba colocada en Quito donde funcionan entidades estatales como el ministerio de Agricultura, según las autoridades, que informaron de un herido.

Es la segunda bomba desactivada por las fuerzas de seguridad en cinco días, tras una operación similar el jueves afuera en un complejo judicial también en el norte de la capital ecuatoriana.

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Enfrentadas entre sí y en guerra contra el Estado, bandas del crimen organizado se fortalecen en Ecuador, donde unos 40 empleados del sistema judicial fueron asesinados en los últimos seis años, según un gremio.

"Se ejecutó una explosión controlada (...) para neutralizar el artefacto y salvaguardar la integridad de la ciudadanía", indicó la policía en redes sociales.

"Atentado con explosivos"

La bomba fue dejada durante la madrugada en un área donde además de la cartera de Agricultura funciona la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Cerca también opera una gasolinera.

Las instalaciones de Arcom "fueron objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó daños materiales en el edificio de planta central y en inmuebles aledaños", indicó la entidad en un comunicado.

Añadió que "un integrante del equipo de seguridad resultó afectado por la onda expansiva y recibió atención oportuna, encontrándose fuera de peligro".

En la periferia de Quito también fue hallado un automóvil totalmente quemado que tendría relación con el hecho del lunes, según el mayor Jorge Pastor, jefe policial de la unidad de Operaciones Motorizadas.

"Crimen organizado"

Con apoyo de Estados Unidos, el gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene una guerra contra el crimen organizado, que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

En el país entre 60% y 70% de la producción de oro es ilegal y genera más de 1.600 millones de dólares al año, de acuerdo con la Cámara de Minería.

Ecuador pasó en 2025 a ser uno de los países más violentos de Latinoamérica en 2025 con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

Por la nación sudamericana transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

FUENTE: Con información de AFP