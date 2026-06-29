lunes 29  de  junio 2026
MUNDO

Conozca los 10 terremotos más fuertes registrados y sus consecuencias

Los sismos de gran magnitud tienen impactos devastadores, incluyendo lesiones y muertes, tsunamis, daños a la infraestructura, entre otros problemas

Ilustración placas tectonicas del mundo.

Ilustración placas tectonicas del mundo.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA / ChatGPT
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Los terremotos se miden utilizando la Escala de Magnitud de Momento (Mw), que refleja la energía total liberada durante un sismo. A continuación, presentamos los 10 seísmos más fuertes jamás registrados, junto con sus principales consecuencias.

1-1960, Chile (Valdivia), 9,5 Mw.

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El terremoto más fuerte jamás registrado. Causó una destrucción generalizada en el sur de Chile y generó un tsunami que llegó a Hawái, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda. Aproximadamente 1.600 personas murieron, más de 2 millones quedaron sin hogar y las pérdidas económicas fueron enormes.

2-1964, Estados Unidos (Prince William Sound, Alaska), 9,2 Mw.

Duró aproximadamente 4,5 minutos, causando una severa deformación del terreno, deslizamientos de tierra y tsunamis. Alrededor de 131 personas murieron y muchas comunidades costeras quedaron devastadas.

3-2004, Indonesia (Sumatra–Andamán), 9,1–9,3 Mw.

Provocó el devastador tsunami del océano Índico, que afectó a 14 países. Más de 230.000 personas murieron, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más mortales de la historia. Millones de personas fueron desplazadas.

4-2011, Japón (Tohoku), 9,1 Mw.

Produjo un enorme tsunami que causó la muerte de casi 20.000 personas, destruyó ciudades enteras y provocó el desastre nuclear de Fukushima Daiichi, generando una amplia contaminación radiactiva.

5-1952, Rusia (Península de Kamchatka), 9,0 Mw.

Generó grandes tsunamis que se extendieron por todo el océano Pacífico y llegaron hasta Hawái. Los daños fueron limitados porque la región afectada tenía poca población y se reportaron relativamente pocas víctimas.

6-2010, Chile (Maule), 8,8 Mw.

Causó más de 500 muertes, destruyó miles de viviendas, dañó carreteras y puentes, y provocó un tsunami que afectó a varios países del Pacífico.

7-1906, costa de Ecuador–Colombia, 8,8 Mw.

Generó un tsunami que mató a alrededor de 1.500 personas y causó una grave destrucción a lo largo de la costa del Pacífico.

8-1965, Estados Unidos (Islas Rat, Alaska), 8,7 Mw.

Produjo un tsunami en el Pacífico, pero los daños y las víctimas fueron limitados porque el terremoto ocurrió en una zona remota con una población pequeña.

9-1950, India–China (Asam–Tíbet), 8,6 Mw.

Provocó enormes deslizamientos de tierra e inundaciones. Aproximadamente 1.500 personas murieron y pueblos enteros fueron destruidos.

10-2012, Indonesia (norte de Sumatra), 8,6 Mw.

Fue uno de los terremotos de deslizamiento horizontal más grandes jamás registrados. Generó solo un pequeño tsunami, causó daños relativamente limitados y provocó menos de 20 muertes, principalmente debido a que ocurrió mar adentro.

Consecuencias generales de los grandes terremotos

Los terremotos más fuertes del mundo han tenido impactos devastadores, entre ellos:

  • Víctimas humanas: Cientos de miles de muertes y millones de personas heridas.
  • Tsunamis: Grandes olas oceánicas que destruyeron comunidades costeras en cuencas oceánicas completas.
  • Daños a la infraestructura: Colapso de edificios, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de comunicación.
  • Pérdidas económicas: Los costos de reconstrucción a menudo alcanzaron decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares.
  • Impactos ambientales: Deslizamientos de tierra, licuefacción del suelo, elevación o hundimiento del terreno y cambios en los cursos de los ríos.
  • Desastres tecnológicos: En algunos casos, los terremotos desencadenaron desastres secundarios, como el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011.
  • Efectos sociales a largo plazo: Desplazamiento de millones de personas, traumas psicológicos, interrupción de la educación y la atención médica, y años de reconstrucción.

Estos eventos demuestran que, aunque la magnitud de un terremoto indica la energía liberada, la gravedad de las consecuencias también depende de factores como la densidad de población, la calidad de las construcciones, la profundidad del terremoto, el nivel de preparación y si el terremoto genera un tsunami.

Por ejemplo, mientras que el terremoto de mayor magnitud fue el enorme seísmo de Valdivia de 1960 (9,5 Mw), el más mortal por la pérdida estimada de vidas fue el de Shaanxi de 1556 en China, con un estimado de 830,000 personas muertas y una magnitud estimada de 8,0 Mw.

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