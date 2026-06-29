Corte Suprema impone límite de tiempo para el conteo de votos por correo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este lunes que los funcionarios electorales pueden contar las papeletas electorales enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones si tienen el matasellos anterior a esa fecha .

El Máximo Tribunal, que decidió cinco a cuatro, respondió a la impugnación del Comité Nacional del Partido Republicano en una decisión a pocos meses de las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre.

Los medios de prensa de izquierda, como es de suponer, ofrecen la noticia como una derrota, sin embargo el límite de tiempo de cinco días es una victoria para la demanda presentada por los conservadores.

El fallo supone que la ley de Mississippi seguirá vigente y que los funcionarios electorales podrán contar las papeletas con matasellos del día de las elecciones y [recibidas hasta cinco días hábiles después].

Voto por correos aumenta las dudas sobre transparencia electoral

Además, la decisión del Supremo avala leyes similares en al menos otros 18 estados y territorios, incluidos distritos clave para las elecciones de 2026 en Nevada y California.

La decisión de los magistrados ocurre con el presidente, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett uniéndose a los tres magistrados liberales del Tribunal para apoyar la ley estatal, pero con límite de términos.

El presidente Trump y los republicanos han cuestionado en numerosas ocasiones el voto por correo y afirman, de acuerdo con el seguimiento de las elecciones en los últimos 15 años, que es una vía para el fraude electoral y que influyó en su derrota en 2020.

Una victoria del Comité Nacional Republicano habría suscitado supuestamente dudas sobre las leyes que afectan a los votantes que residen en el extranjero, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, pero en realidad los republicanos y Trump no se refieren a esos sufragios, sino a los votos dentro del país con muchas irregularidades y envíos masivos de hastas dos semanas después de la elecciones.

FUENTE: Con información de EFE.