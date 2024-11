Policía venezolana pública amenaza velada contra Lula: "Quien se meta con Venezuela se seca"

"Quien se meta con Venezuela se seca", es la frase que acompaña la imagen, en una amenaza velada, a la que suele utilizar el dictador Nicolás Maduro a quienes se oponen a su régimen.

La PNB, dependiente del recién nombrado ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que el régimen no aceptará "chantajes" tras el veto de Brasil en los BRICS, por la falta de "confianza" que tendría la dictadura venezolana, luego de que se atribuyera las elecciones del pasado 28 de julio sin que a hasta la fecha publicara los resultados desglosados, como establecen las leyes y normas electorales.

"Nuestra Patria es independiente, libre y soberana. No aceptamos chantajes de nadie, no somos colonia de nadie. ¡Estamos destinados a vencer!", subrayó el organismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía Nacional Bolivariana (@pnbvzla)

Tensión entre el régimen y Brasil

La postura de Lula ha sido crítica en contra del régimen de Maduro, al que calificó de "desagradable" con "sesgo autoritario" tras las elecciones pasadas.

Desde entonces, las provocaciones del régimen, a través de sus distintos voceros, ha ido en aumento, con ataques directos a Celso Amorim, jefe de asesoría especial para asuntos internacionales de Brasil, a quien el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, desea declarar "persona nom grata" al acusarlo de ser "enviado" e "instrumento" de Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Las duras críticas de Lula y las provocaciones de la dictadura venezolana pasaron a otro nivel luego de que la semana pasada Brasil impidiera el ingreso de Venezuela a los BRICS, provocando una gran humillación a Maduro, quien viajó a Rusia en busca de "legitimidad" en sus, hasta ahora, fieles aliados.

Reuniones con diplomáticos

El veto de Brasil, en ausencia de Lula, quien justificó la cancelación de su viaje por un accidente doméstico, pareció haber tomado por sorpresa al chavismo, quien se volcó en nuevos ataques ante lo que tildó de "gesto hostil" y "agresión".

El fiscal chavista, Tarek William Saab lo acusó de mentir para usar el reposo médico como "coartada" para no asistir al evento y así bloquear el ingreso de Venezuela a los BRICS.

"No hay chantaje posible porque no somos chantajeables. No tenemos rabo ‘e paja, allá los que tengan rabo ‘e paja, pues, y le deben algo al imperialismo (...) El presidente Nicolás Maduro, demostrando toda la experiencia que tiene como canciller para el manejo de estos temas. Hubo gente que no quiso dar la cara, que no fue, pero nuestro presidente fue”, aseveró el jerarca chavista.

Tras estos dimes y diretes, el régimen convocó este jueves, 31 de octubre, al encargado de negocios de la Embajada de Brasil en Caracas, Breno Hermann; y llamó a consultas al embajador venezolano en Brasilia, Manuel Vadell.

FUENTE: Con información de redes sociales / O Globo / Redacción DLA