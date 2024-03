Presentan Comando de María Corina Machado en EEUU

Por su parte, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y responsable de la campaña de María Corina en el exterior recalcó la valía del exilio de Venezuela: “Es muchísima la significación que tiene el voto de la diáspora, porque no estamos hablando de un “chorrito”, hay que ver la cuantía que representan los millones de venezolanos que estamos en el destierro. Según el Observatorio Venezolano hasta finales del año pasado éramos más de 8 millones y por lo menos 5 millones 740 mil ciudadanos estamos actos acorde a la ley y la Constitución para ejercer nuestro derecho al sufragio, sumados a estos millones de venezolanos primeros votantes que han cumplido la mayoría de edad y deberían tener derecho a legalizarse y los que han migrado dentro del territorio nacional y tienen que actualizar su estatus. Tenemos que hacer énfasis en la importancia de cada venezolano. La familia que tienen en Maracaibo puede contactar a la abuela que tiene en Cumaná y llamar al nieto que en tienen Caracas o al hijo que sigue viviendo en Mérida y decirles: abuela, sobrino, hijo acompáñame en el apoyo a María Corina, constituye los comanditos, métete en el trabajo, asiste a las movilizaciones y contribuye a que Venezuela pueda recuperar su libertad”.

Morín habló de la legitimidad de Machado en las primarias del pasado octubre: “Es algo inédito en la historia política de Venezuela y probablemente del mundo, eso no fue una elección fue prácticamente una legitimación de origen. Eso les ha dado una fuerza a los venezolanos, se ha convertido en algo indetenible y por más que el régimen de Nicolás Maduro y el régimen de los Castro de Cuba y el de Ortega en Nicaragua han intentado sabotear y mermar esa voluntad de los venezolanos ésta cada vez cada día se hace más fuerte”.

Entretanto, el exdiputado venezolano en el exilio Freddy Solorzano subrayó A DIARIO LAS AMÉRICAS: “Esto es hasta el final, no podemos rendirnos, tenemos que seguir luchando. María Corina es la legitima candidata de los venezolanos, pero el régimen tiene miedo. Ahora mismo la votación seria ocho votos de cada diez para ella. Nosotros los venezolanos en todo el planeta pedimos a las autoridades que cooperen para que estas elecciones sean blindadas bajo las normas de seguridad en el marco del proceso democrática. Le pedimos a la OEA a la ONU, a los observadores internacionales, a la comunidad europea y a EEUU que ayuden a que sean comicios transparentes”

Solorzano denunció la posición de la administración de Joe Biden de sentarse a negociar con Maduro, de liberar al “terrorista” de Alex Saab, por perdonar a Efraín Antonio Campo Flores y a Franqui Francisco Flores de Freitas, familiares del dictador venezolano a cambio de 7 estadounidenses encarcelados en Venezuela.

Los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron condenados en diciembre de 2017 en una corte de Nueva York a cumplir 18 años de cárcel por narcotráfico. “De la misma manera que se sentó a negociar con los “malandros” ahora debería (Biden) ponerse duro y le exija a Maduro que respete las elecciones y que todo voto por María Corina sea contado”

Ledezma dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que la clave es “luchar. Recordemos que cuando al libertador Simon Bolivar en una situación de dificultad, le preguntón qué hacemos y el respondió triunfar. Esto no es retórica, esto ha aflorado en el alma de los venezolanos y por eso en este momento María Corina es el reloj despertador de un pueblo que se ha echado a las calles a defender su futuro como el cubano. Ella va a inscribirse, consciente de todas las barreras y todos los obstáculos, porque ella es una maratonista de fondo que tiene que correr las barricadas de la dictadura. Si pretende boicotear este proceso electoral, si el régimen no permite que se inscriba es Maduro entonces el responsable de boicotear la ruta electoral y Mara Corina va a persistir en transitar esa ruta. Ella no va a dejar solo el pueblo de Venezuela, No va a colgar los guantes”

Embed

Morín enfatizó en la situación de pánico que vive el castrochavismo: “Están sumamente preocupados porque María Corina propuso algo que ha sido el golpe más fuerte que se le ha dado el régimen en los últimos años y es que hemos trasladado el liderazgo a la gente más humilde de Venezuela. Cada ciudadano venezolano desde los lugares más recónditos, hasta las zonas más humilde se ha convertido en un jefe de campaña. Los famosos comanditos que se han transformados en un gran dolor de cabeza para el oficialismo que está tratando de acusarlos de células terroristas, pero no se van a llevar presos a todos los venezolanos porque en este momento cada venezolano alrededor del mundo es un jefe de campaña de Machado y está constituyendo un comandito”

Los reclamos de unión y esperanza se hicieron sentir hoy en el Museo Americano de la diáspora cubana, ubicado en la ciudad de Coral Gables.

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, había pedido a principios de año a los ciudadanos crear sus propios comandos de campaña para estos comicios y poner "sus capacidades y recursos al servicio" de la "liberación y la transformación" del país, lo que se logrará, según dijo, a través de elecciones "libres y limpias".

"Te pido que armes tu propio comando de campaña con Venezuela, en cada casa, en cada taller, en cada colegio, en cada iglesia, en cada bodega, en cada empresa, (...) en cada espacio en donde tú y tu gente se organiza. Vamos a tener miles y miles de comandos de campaña con Venezuela en todo el país y también en el exterior"

Mientras, la oposición que respalda a Machado afirmó que participarán en los comicios convocados para el 28 de julio, y pidió confianza en la decisión que tome la abanderada, inhabilitada ilegalmente por el régimen chavista.