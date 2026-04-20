Presidente de Bolivia pierde poder local en elecciones regionales, según resultados preliminares

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones regionales este 19 de abril 2026

LA PAZ.- El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz , sufrió un revés en las elecciones regionales de este domingo, luego de que su partido Alianza Patria obtuvo solamente dos de los cinco departamentos del país que fueron a segunda vuelta para elegir gobernadores departamentales y alcaldes municipales, según resultados preliminares.

Los datos conocidos hoy se interpretan como una pérdida de Paz del poder a nivel local dominado en su mayoría por gobernadores distintos al oficialismo, en momentos en que su gobierno de cinco meses atraviesa presiones de descontento social ante las dificultades económicas, tras dos décadas de gobierno del izquierdista MAS.

“Se deja atrás el tiempo del partido único. Hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos, nuevos proyectos y un compromiso claro: trabajar juntos”, dijo Paz en declaraciones en las que solicitó una reforma de la ley electoral.

Rodrigo Paz pierde poder en Bolivia

Según reportes, siete de los nueve departamentos estarían gobernados por corrientes políticas distintas al partido oficialista compuesto con distintos líderes locales, tras la primera vuelta el 22 de marzo en la que ninguna de las opciones alcanzó más de 40% de votos.

La segunda vuelta se realizó en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, cinco de las regiones en disputa y en cuatro de las cuales los candidatos de la alianza de Paz se midieron con aspirantes a autoridades regionales de otras organizaciones políticas.

Los resultados preliminares indican que el partido de Paz ganó solo el departamento de Beni el cual se suma a la que consiguió en la sede de gobierno, La Paz.

Este lunes, el gobierno de Paz anunció que impulsará un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta el 50 % para las petroleras, se informó.

FUENTE: Con información de agencias, elpais.com