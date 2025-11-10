lunes 10  de  noviembre 2025
Seguridad

Presidente de Ecuador anuncia traslado de 300 presos a nueva prisión de máxima seguridad

Dentro de los presos enviados a la Cárcel del Encuentro está el exvicepresidente Jorge Glas. "Bienvenido al nuevo hogar”, dijo Daniel Noboa en una publicación

Según el gobierno del Ecuador, el traslado de presos desde distintas prisiones hacia la llamada Cárcel del Encuentro responde a la necesidad de desarticular redes delictivas

Según el gobierno del Ecuador, el traslado de presos desde distintas prisiones hacia la llamada Cárcel del Encuentro responde a la necesidad de desarticular redes delictivas

Cuenta de Daniel Noboa en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el traslado de los primeros 300 privados de libertad, considerados como los más peligrosos del país, hacia la nueva Cárcel del Encuentro. La medida forma parte de la estrategia de control penitenciario y combate del crimen organizado.

“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos", dijo Noboa, este lunes 10 de noviembre, a través de su cuenta en la red social X.

Lee además
El presidente reelegido de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a sus simpatizantes, acompañado por su esposa, Lavinia Valbonesi (izq.), y el jefe de la Casa Militar Presidencial, Milton Rodríguez, desde un balcón del Palacio Presidencial de Carondelet durante la ceremonia de cambio de guardia en Quito el 15 de abril de 2025. 
POR LA JUSTICIA

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llama a defender la paz: Convoca a una marcha el 11 de septiembre en Guayaquil
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas patrullan el área alrededor de la plaza principal y el palacio presidencial después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declarara al país en estado de conflicto armado interno y ordenara al ejército llevar a cabo operaciones militares contra las poderosas bandas de narcotraficantes del país. Quito el 9 de enero de 2024.
Seguridad

Ecuador despliega 3.000 militares en Quito tras atentado contra el presidente Daniel Noboa

El recinto carcelario está ubicado en la provincia de Santa Elena, en una zona de alta seguridad, y fue diseñado para recluir a internos de alto riesgo y garantizar la intervención permanente de las fuerzas del orden. A los presos se les rapó la cabeza.

Noboa ratificó que su administración no permitirá "que el crimen organizado imponga su poder en el Ecuador”. Indicó también que las acciones continuarán “sin pausa, hasta devolver la paz a las familias ecuatorianas”.

A la Cárcel del Encuentro fue trasladado el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Glas enfrenta procesos judiciales por corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito y su reclusión en este centro de seguridad se da tras varias controversias relacionadas con su permanencia en el país y los intentos de asilo político en embajadas extranjeras.

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, señaló Noboa en una publicación sobre Glas.

La nueva prisión tendría capacidad para 800 personas y ocupa unas 16,2 hectáreas. Los planos incluyen seis torres de vigilancia de 9,5 metros de altura y una muralla de nueve metros.

Contra redes delictivas

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que el traslado de los presos desde distintas cárceles del país hacia Santa Elena responde a la necesidad de desarticular redes delictivas que operan desde las prisiones.

Añadió que el servicio de cárceles de Ecuador o SNAI es una "institución que ha sido un fracaso desde que inició". Dijo que el presidente Noboa le encomendó la reconstrucción de este ente.

FUENTE: Con información de Primicias/Metro

Temas
Te puede interesar

Noboa pide al Congreso licencia para hacer campaña por el referéndum tras reunirse con autoridades de EEUU

Ecuador traslada a los primeros reclusos a la mega cárcel tras violento motín

Tiroteo en cárcel de Ecuador causa cuatro muertos y decenas de heridos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción