Presidente de Ecuador anuncia traslado de 300 presos a nueva prisión de máxima seguridad

Según el gobierno del Ecuador, el traslado de presos desde distintas prisiones hacia la llamada Cárcel del Encuentro responde a la necesidad de desarticular redes delictivas

QUITO. - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , anunció el traslado de los primeros 300 privados de libertad, considerados como los más peligrosos del país, hacia la nueva Cárcel del Encuentro. La medida forma parte de la estrategia de control penitenciario y combate del crimen organizado.

“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos", dijo Noboa, este lunes 10 de noviembre, a través de su cuenta en la red social X.

El recinto carcelario está ubicado en la provincia de Santa Elena, en una zona de alta seguridad, y fue diseñado para recluir a internos de alto riesgo y garantizar la intervención permanente de las fuerzas del orden. A los presos se les rapó la cabeza.

Noboa ratificó que su administración no permitirá "que el crimen organizado imponga su poder en el Ecuador”. Indicó también que las acciones continuarán “sin pausa, hasta devolver la paz a las familias ecuatorianas”.

A la Cárcel del Encuentro fue trasladado el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Glas enfrenta procesos judiciales por corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito y su reclusión en este centro de seguridad se da tras varias controversias relacionadas con su permanencia en el país y los intentos de asilo político en embajadas extranjeras.

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, señaló Noboa en una publicación sobre Glas.

La nueva prisión tendría capacidad para 800 personas y ocupa unas 16,2 hectáreas. Los planos incluyen seis torres de vigilancia de 9,5 metros de altura y una muralla de nueve metros.

Contra redes delictivas

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que el traslado de los presos desde distintas cárceles del país hacia Santa Elena responde a la necesidad de desarticular redes delictivas que operan desde las prisiones.

Añadió que el servicio de cárceles de Ecuador o SNAI es una "institución que ha sido un fracaso desde que inició". Dijo que el presidente Noboa le encomendó la reconstrucción de este ente.

FUENTE: Con información de Primicias/Metro