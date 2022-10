Presidente de Ecuador asegura que a Correa "solo le interesa su libertad"

"Me dijeron Rafael Correa quiere hablar con usted', y hablé con Correa. Lo hice porque a mí me interesa el Ecuador, pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador" señaló Lasso, reseña 'El Telégrafo'.

Durante la entrevista Guillermo Lasso aseguró que a Correa sólo "le interesa su libertad, su impunidad, sólo la de él y ni siquiera la de su gente".

Por este motivo, Lasso hizo un llamado a "hablar del futuro", alegando que el expresidente Correa "es el pasado".

Correa, condenado por un delito de cohecho en un caso que salpica también a otros miembros de su antiguo Gobierno, se encuentra en calidad de asilado político en Bélgica, después de que en 2017 saliera de Ecuador y viajara al país europeo.

El expresidente izquierdista siempre ha defendido que es víctima de una persecución política, algo que ha reivindicado en multitud de ocasiones ante las autoridades belgas.