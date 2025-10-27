Hito Andino: 27 Años del acuerdo Mahuad-Fujimori que transformó la frontera Ecuador-Perú

El ex-presidente de Ecuador Jamil Mahuad (I) saluda al presidente peruano Alberto Fujimori el 25 de febrero de 2000, durante el encuentro en el Puente Internacional Latino, frontera peruano-ecuatoriana en Piura, 1050 kms al noroeste de Lima.

Se cumplen 27 años de un hito trascendental para la región andina: la firma del Acuerdo de Paz Global y Definitivo entre Ecuador y Perú. Suscrito el 26 de octubre de 1998 en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, el tratado puso fin a un centenario y doloroso conflicto fronterizo, cuya última escalada fue la Guerra del Cenepa en 1995.

El documento selló de manera definitiva los límites territoriales y, más importante aún, estableció mecanismos de cooperación y compromisos de integración que, casi tres décadas después, están a punto de consolidarse con proyectos de infraestructura clave.

El acuerdo fue rubricado por el entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad (oriundo de Loja), y el de Perú, Alberto Fujimori, con la crucial mediación de los cuatro países garantes: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.

El IV Eje Vial, la promesa de 2026

Uno de los pilares del acuerdo ha sido la integración fronteriza y el desarrollo de zonas que históricamente estuvieron marcadas por el conflicto. En este contexto, todas las miradas están puestas en el IV Eje Vial Binacional, un proyecto de infraestructura que busca potenciar la conectividad y el desarrollo social y económico de las poblaciones limítrofes, principalmente en la Amazonía.

Según los compromisos de integración derivados de la paz, se espera que este megaproyecto binacional—que incluye tramos como el Bellavista-Zumba-La Balsa—esté operativo y culmine su implementación en el año 2026, cumpliendo así una de las promesas fundamentales del tratado de 1998.

La finalización de obras de este calibre simboliza la transición definitiva de una frontera de conflicto a una de desarrollo y cooperación mutua entre las dos naciones hermanas.

Cobertura histórica de Ecotel TV

La relevancia del evento en 1998 tuvo un eco inmediato en los medios de comunicación. La cadena de televisión Ecotel TV destacó por su "prolija e histórica cobertura" del proceso, reportando directamente desde Estados Unidos, Perú y Brasil, llevando a las audiencias hispanas un seguimiento detallado de las negociaciones que cambiaron el mapa político y social de Sudamérica.