Presidente de El Salvador anuncia que vetará Ley de Amnistía

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía promulgada en 1993, tras determinar que evitaba que los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado fueran llevados ante la justicia, y ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva ley que garantice los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños causados, según reseñó CNN.

El 28 de febrero vence la segunda prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional para aprobar la nueva legislación. Si los diputados no logran un acuerdo podrían pedir un nuevo plazo. En noviembre pasado, antes de vencer la primera prórroga, un magistrado del máximo tribunal dijo que podrían sancionar al Congreso por no cumplir con la orden aunque no especificó en qué consistiría la sanción.

"Una ley de verdad y reparación real debe permitir el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso, a la investigación y a la reparación de las víctimas. La Asamblea Legislativa propuso una investigación en un lapso de seis meses, aspecto que representa una contradicción con lo establecido en la Constitución y los estándares internacionales", reseña otra parte de la minuta. "Por lo tanto, hacemos un llamado a la población salvadoreña y a la comunidad internacional a no creer en propuestas que solo están orientadas a la impunidad".

El Congreso esta integrado en su mayoría por los partidos Arena, cuyo presidente renunció recientemente para responder ante la justicia por casos de presunta corrupción,y el izquierdista Frente Farabundo Martí, aliado de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.