viernes 6  de  febrero 2026
Presidente de Honduras viaja a Florida para reunión con Trump, ¿qué temas abordarán?

La reunión privada tendrá lugar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y busca consolidar un diálogo directo sobre intereses compartidos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 26 de noviembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) hablando durante la ceremonia de indulto del pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025, y al candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, pronunciando un discurso durante la presentación de su plan de gobierno en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025.&nbsp;

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA — El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, mantendrán el sábado un encuentro de "alto nivel" en Florida para definir las prioridades bilaterales en materia de migración, comercio, narcotráfico y seguridad.

La reunión está marcada por la controversia que generó el apoyo público del mandatario estadounidense a la candidatura de Asfura en las pasadas elecciones de noviembre.

La reunión privada tendrá lugar en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida, y busca consolidar un diálogo directo sobre intereses compartidos, más allá de la firma de acuerdos técnicos, informó este viernes la canciller hondureña, Mireya Agüero, según un comunicado del Ejecutivo.

Asfura, quien tomó posesión el pasado 27 de enero, será recibido "al más alto nivel" por Trump, un gesto que, según la jefa de la diplomacia hondureña, ratifica que Estados Unidos es el "primer aliado estratégico" y principal socio comercial del país centroamericano.

Encuentro cara a cara

Se esperaba esta buena sintonía después de que pocos días antes de las elecciones en noviembre pasado, Trump hiciera un llamado directo a los hondureños para votar por Asfura, del conservador Partido Nacional, diciendo que sería el único con el que tendría relaciones bilaterales fluidas, y acusó al oficialismo de comunistas.

El encuentro del sábado se desarrollará bajo el formato de "one on one" (cara a cara), una modalidad reservada para establecer confianza y trazar líneas generales de trabajo entre mandatarios.

"No es un momento para firmar acuerdos técnicos ni presentar planteamientos de muchísimas páginas, pero sí es el primer diálogo para posicionar los intereses de uno y otro lado", subrayó la canciller en declaraciones al Canal 5, de Tegucigalpa.

A pesar de la ausencia de firmas, agregó, ambos presidentes dialogarán sobre migración irregular, la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, el impulso de las exportaciones hondureñas y el fortalecimiento del sector manufacturero.

También abordarán la eficiencia del Estado, incluyendo proyectos de infraestructura y vivienda, así como los lineamientos de la nueva plataforma de educación y salud que busca implementar el Gobierno de Asfura, precisó Agüero.

Mensaje de "confianza, esperanza e ilusión"

La canciller afirmó, además, que la reunión representa una oportunidad para "reposicionar" al país centroamericano en el escenario internacional y fortalecer su papel como "puente natural" en el continente.

Para el Gobierno hondureño, este acercamiento busca proyectar un mensaje de "confianza, esperanza e ilusión" en el inicio de una nueva etapa de los vínculos bilaterales con Washington.

“Vamos a tratar de recuperar, definitivamente, una imagen de esperanza, de la ilusión que estamos viviendo nuevamente los hondureños”, resaltó Agüero, quien tiene previsto viajar la tarde de este viernes hacia Estados Unidos para la reunión, en la que también participará el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Antes de su toma de posesión, Asfura se reunió en Washington con Rubio, con quien acordó "profundizar" la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en temas de seguridad.

FUENTE: Con información EFE

