La Eurocámara reconoce a Asfura como presidente electo de Honduras

El Parlamento Europeo pidió respeto a los resultados electorales en Honduras, reconociendo a Nasry Asfura como presidente electo del país, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude electoral y cuando la presidenta, Xiomara Castro, pide un nuevo recuento de "todos los votos".

En una resolución, los eurodiputados reconocen a Asfura como presidente electo y reclaman el fin de las hostilidades contra la oposición y el Consejo Nacional Electoral, reclamando a las autoridades hondureñas "respetar la voluntad de su pueblo".

La Eurocámara rechazó el recuento decretado por el gobierno saliente de Castro y cuestionó la maniobra "inconstitucional" que supone "un ataque a la democracia hondureña".

Igualmente, denuncian el clima de violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la polémica por los parones en el recuento y la proclamación de unos resultados que dieron la victoria por la mínima a Asfura, candidato al que apoyo públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los parlamentarios urgen a todas las partes a evitar "la retórica incendiaria y la violencia política", llamando a preservar la estabilidad y responder a los problemas a los que se enfrenta el pueblo hondureño.

Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen de menos del 1% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, exaliado del gobernante izquierdista partido Libre, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señala la resolución del organismo.

Asfura obtuvo el 40,1% de los votos, frente al 39,53% de Nasralla y el 19,19% de Rixi Moncada, candidata de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

No te voy a fallar Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, dijo este miércoles que no le fallará a su país durante el mandato que comenzará el 27 de enero y que marcará el regreso de la derecha al poder.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió el empresario conservador en la red social X, al tiempo que agradeció a los funcionarios electorales que validaron su elección tras un cuestionado escrutinio.

FUENTE: Con informacion de Europa Press/ AFP