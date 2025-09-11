Presidente Mulino no descarta nombrar al Cártel de los Soles como organización terrorista

CIUDAD DE PANAMÁ. - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló este jueves 11 de septiembre que no descarta designar a la organización criminal venezolana el Cártel de los Soles como una organización terrorista.

“La verdad sea dicha... no lo he analizado aún, pero lo voy a ver... no me temblará la mano en hacerlo, si hay que hacerlo”, señaló Mulino durante una rueda de prensa.

OPINIÓN El imperio de la cocaína: Maduro y el Cartel de los Soles como amenaza global

NARCOTRÁFICO Francia se une a EEUU para combate al narco en el Caribe

Asimismo, sostuvo que pensará en la posibilidad de la designación porque los miembros del Cártel de los Soles "al fin y al cabo" son terroristas. Mulino también indicó que los informes de inteligencia nacional que maneja señalan a que la organización venezolana no tiene incidencia importante en el tráfico de drogas de Panamá.

“A lo mejor sí la tiene indirecta, por supuesto. Todo tráfico de droga que pasa por aquí nos afecta muchísimo. Aquí ha funcionado y se ataca muy duro al cártel del Golfo, por ejemplo”, aseveró.

La administración del presidente Donald Trump designó como grupos terroristas, por ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, a los cárteles Tren de Aragua, Sinaloa y Los Soles. A la designación se han unido varios países.

Hace una semana, el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, calificó al dictador Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia estadounidense. El gobierno de Trump una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro a quien señala como líder del Cártel de Los Soles, grupo narcoterrorista que es un peligro para la seguridad estadounidense.

Además, de Maduro las autoridades estadounidenses señalan que este cártel está integrado por los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, General en Jefe, así como otros militares venezolanos.

Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea (UE) incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. La resolución contó con 355 votos a favor y 173 en contra.

En su decisión, los parlamentarios señalaron que “los cárteles de la droga y las estructuras del crimen transnacional, incluido el Cartel de los Soles en Venezuela, apoyan el terrorismo al sostener a grupos armados dentro y fuera de Colombia; y suministrar armas, flujos financieros y refugios seguros a través de la frontera, lo que empeora la inestabilidad regional y socava la soberanía y la democracia de Colombia".

FUENTE: Con información de La Estrella de Panamá/Infobae