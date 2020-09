Preso político cubano denuncia chantaje del Estado

"Es mi salud contra el chantaje de dejarme morir si no me callo la boca, y yo no me voy a callar la boca. Voy a seguir diciendo la verdad y las cosas que me están pasando. Estoy preso injustamente, no se me atiende adecuadamente y estoy siendo objeto y víctima de represión y represalias", afirmó el activista desde la cárcel para pacientes de VIH-sida ubicada en Güines, Mayabeque.

Herrera Bones señaló como responsable directo de su situación al mayor Roberto de la Seguridad del Estado.

La opositora Ana Belkis Ferrer, hermana del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, aseveró que Herrera Bones "defensor de los derechos humanos, fue injusta, arbitraria y violentamente detenido el día 16 de abril del presente año, por manifestarse públicamente", razón por la que fue "acusado de un inventado delito de atentado" y "trasladado a prisión el día 30 de ese mes, lugar donde permanece a la espera de juicio bajo amenazas y represalias constantes".

Durante el pasado mes de agosto Herrera Bones inició una huelga de hambre en prisión con el objetivo de reclamar una adecuada atención médica por sus condiciones de salud.