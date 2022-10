Preso político del 11J es trasladado a régimen más severo

"El estaba en Kilo 7, en la barraquita. El estaba en prisión pero bajo reglas mínimas. No estaba trabajando, ni nada, porque él no quería aceptar salario, y entonces no lo dejaron seguir pelando", dijo Marcano.

Añadió que su hijo "estaba siendo discriminado totalmente", ya que las autoridades no lo dejaban salir al área deportiva, como a los demás presos, y que "tanto dieron" hasta que lo devolvieron a un régimen de mayor severidad.

Según el preso político, en las requisas anteriores los oficiales vieron la cuchilla como un instrumento de trabajo normal, "eso no es un arma, y más en un campamento al aire libre, con reglas mínimas", pero antes de la última visita que le hizo la madre lo desnudaron completo y lo requisaron, y encontraron la cuchilla.

"Mi hijo no es violento... nunca ha tenido problemas de agresividad. El día 18, en la noche, lo trasladan para Kilo 8 y a mí ni me informan", se quejó Marcano.

Ángel Jesús Véliz Marcano, de 27 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, en la ciudad de Camagüey.

En mayo pasado, el joven enfrentó amenazas similares por parte de las autoridades del penal, durante una huelga de hambre en protesta por el traslado de otro recluso a más de 80 kilómetros de su familia.