Preso político Silverio Portal está perdiendo la visión

De acuerdo a la versión de la oficial, Portal fue transportado al Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, conocido popularmente como La Ceguera, donde un especialista le dijo que está perdiendo la vista.

González dijo que duda mucho de ese diagnóstico, pues durante su última visita a la prisión el pasado 29 de junio, en la que no le dejaron ver a Portal, un médico le dijo que "él se había caído y se le reventó un tumor que tenía en el ojo izquierdo".

"Esto es preocupante, porque un tumor puede ser canceroso", comentó.

"Cuando me llamó por teléfono estaba muy nervioso, como intentando decirme algo y no lo logra porque es supervisado. Si dice algo que no guste le cuelgan la llamada", explicó González.

"Es cierto que debido a las isquemias Silverio puede perder la vista, pero yo no creo nada", finalizó.

Según las declaraciones de González, a quien no le permiten visitarlo desde el 7 de febrero con la excusa de que no están casados formalmente, "el único delito de Portal fue levantar su voz ante las injusticias a las que es sometido el pueblo cubano".

Después de ser condenado a cuatro años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público, Portal Contreras sufrió dos isquemias transitorias en la prisión, lo que le afectó la vista de uno de sus ojos.

Según informaciones brindadas por presos a Lucinda González, un grupo de oficiales golpeó brutalmente a Portal en el mes de abril, agravando más su estado de salud.

El pasado 18 de junio Portal cumplió dos años encarcelado. En agosto de 2019 Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

Portal Contreras integró desde sus inicios al Movimiento Opositor por una Nueva República que lidera José Díaz Silva en La Habana. Hoy pertenece junto a su esposa a la organización Cuba Independiente y Democrática.