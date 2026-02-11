Foro Penal confirma 431 presos políticos excarcelados por el régimen venezolano

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. - La ONG Foro Penal verificó 431 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero. Esta cifra es bastante menor a la dada por funcionaros del régimen interino, entre ellos el ministro Diosdado Cabello, que aseguran que pasan de 800 los detenidos que salieron de las cárceles venezolanas.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, dijo que la cifra que manejan fue documentada hasta las 6:00 de la tarde del martes 10 de febrero. "No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar" , sostuvo Romero en sus redes sociales.

REPRESIÓN EN VENEZUELA Comité por la Libertad de presos políticos exige al régimen publicar proyecto de ley de amnistía

El abogado indicó que deben cesar los mecanismos sistemáticos de control represivo: "Constituyen crímenes de lesa humanidad".

Los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) y Freddy Superlano (Voluntad Popular), además del abogado Perkins Rocha salieron de prisión el domingo 8 de febrero, pero permanecen bajo arresto domiciliario. En el caso de Guanipa, la medida se tomó luego de que el Ministerio Público consideró que el político había incumplido medidas cautelares.

"Recursos de tortura"

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales repudió que a Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha le hayan puesto una tobillera electrónica. "Casa por Cárcel, grillete electrónico y silencio obligatorio. Son recursos de tortura tan criminales para un dirigente político, como quitarle a alguien su oficio y profesión", indicó la organización.

Alertaron que estas medidas evidencian que el régimen venezolano no tiene disposición de abrirse a la democracia; ni a una amnistía, ni a la justicia, y menos a una transición o a un cambio político.

"La dictadura sigue intacta. La represión sigue en pie. Por ahora, sólo hemos perdido nuestro petróleo... El protagonista es el pueblo, quien tiene la palabra nuevamente", dijo el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

FUENTE: Con información del Foro Penal /Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales