miércoles 11  de  febrero 2026
REPRESIÓN

Foro Penal confirma 431 presos políticos excarcelados por el régimen venezolano

El director del Foro Penal dijo que los presos políticos que salieron de prisión, pero tienen arresto domiciliario, no pueden verse como excarcelados

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Foro Penal verificó 431 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero. Esta cifra es bastante menor a la dada por funcionaros del régimen interino, entre ellos el ministro Diosdado Cabello, que aseguran que pasan de 800 los detenidos que salieron de las cárceles venezolanas.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, dijo que la cifra que manejan fue documentada hasta las 6:00 de la tarde del martes 10 de febrero. "No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar", sostuvo Romero en sus redes sociales.

Lee además
Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención
REPRESIÓN EN VENEZUELA

Comité por la Libertad de presos políticos exige al régimen publicar proyecto de ley de amnistía
Jorge Rodríguez, vocero del régimen y presidente de la AN chavista
VENEZUELA

Jorge Rodríguez pide "perdón" a los presos políticos del chavismo y promete excarcelaciones

El abogado indicó que deben cesar los mecanismos sistemáticos de control represivo: "Constituyen crímenes de lesa humanidad".

Los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) y Freddy Superlano (Voluntad Popular), además del abogado Perkins Rocha salieron de prisión el domingo 8 de febrero, pero permanecen bajo arresto domiciliario. En el caso de Guanipa, la medida se tomó luego de que el Ministerio Público consideró que el político había incumplido medidas cautelares.

"Recursos de tortura"

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales repudió que a Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha le hayan puesto una tobillera electrónica. "Casa por Cárcel, grillete electrónico y silencio obligatorio. Son recursos de tortura tan criminales para un dirigente político, como quitarle a alguien su oficio y profesión", indicó la organización.

Alertaron que estas medidas evidencian que el régimen venezolano no tiene disposición de abrirse a la democracia; ni a una amnistía, ni a la justicia, y menos a una transición o a un cambio político.

"La dictadura sigue intacta. La represión sigue en pie. Por ahora, sólo hemos perdido nuestro petróleo... El protagonista es el pueblo, quien tiene la palabra nuevamente", dijo el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

FUENTE: Con información del Foro Penal /Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales

Temas
Te puede interesar

ONG confirma excarcelación de 35 presos políticos este domingo, otros cientos esperan por la medida

Suegra de gendarme argentino preso en Caracas enfrenta a diputados chavistas y exige su liberación inmediata

Velado y sepultado en caja de cartón, la miseria de Cuba inunda los actos fúnebres

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de difamación de demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, aborda el tema de las empresas con vínculos con el régimen de la Habana. 
LUZ Y TAQUÍGRAFO

Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán
Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar.
INVESTIGACIÓN

España pide colaboración para identificar a una mujer hallada en una maleta en Benahavís