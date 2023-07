Presos políticos de Cuba protestan vestidos de blanco

“Desde el domingo, Yander se rapó la cabeza, se quitó el uniforme y se vistió de blanco. También quitó la colchoneta y está durmiendo en la tabla. Ahora me llamó un compañero y me dijo que esté tranquila que está bien. Le pregunté si lo han maltratado o si le han dado golpes, pero me respondió que no, que ‘ellos (los guardias) no lo pueden tocar’, indicó su madre Dorellys Iglesias a la página web Radio Televisión Martí.