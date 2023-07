Hialeah: Plaza Patria y Vida honra a manifestantes del 11j 

“El pueblo cubano se ha unido en todo el mundo en su lucha por la libertad. Una libertad que es inevitable. Además del pueblo, tenemos el himno Patria y Vida, dijo el congresista federal Mario Díaz Balart al tomar la palabra en el homenaje.

El cantante de música urbana Yotuel Romero y a su esposa, la actriz Beatriz Luengo, compusieron la canción Patria y Vida, que les sirvió para ganar un Grammy e inspirar a miles y miles de cubanos a levantarse por su libertad.

Hialeah-b36f-4a835d230984.jpg Cantante urbano Yotuél Romero en Hialeah. CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

“Yo quiero agradecer a todos los que lucharon por la libertad de nuestra isla, mucho antes que nosotros”, sostuvo Romero, antes de señalar que la lucha contra régimen tiene carácter sociocultural y “estamos ganando la batalla cultural”.

“Patria y Vida vino a decirles a la dictadura que no hay brecha con el exilio”, afirmó el cantante y reconoció la labor desarrollada en las redes sociales por los influencers cubanos, “como Alex Otaola, “que todos los días están ayudando a despertar y alumbrando a la comunidad”.

Según Romero, el nombramiento de la plaza sirve para honrar al rapero Maykel Osorbo Castillo Pérez, al artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, todos presos a raíz de la histórica protesta.

Muy a tono con los tiempos, Romero dijo que “Cuba es una mujer maltratada. Es una mujer que pide a grito que la liberen de su maltratador. De hecho, la frase que utiliza la dictadura contra Cuba es la misma que utiliza un maltratador contra una mujer: Patria o Muerte, o eres mía o no eres de nadie. Si el mundo entero ha abierto los ojos contra el maltrato de las mujeres, tenemos que lograr que ese mundo abra los ojos hacia Cuba y condene a ese régimen que está imponiéndole, todos los días, a los cubanos su Patria o Muerte, cuando el pueblo lo que quiere es Patria y Vida.

Alex Otaola Hialeah bc59-8c3afc44212b.jpg Influencer Alex Otaola toma la palabra. CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

“Este es el homenaje que podemos hacer a quienes salieron desarmados a enfrentar una dictadura sanguinaria y cruel, con su voz, con su reclamo, con su cansancio, después de 64 años. Es también un homenaje a todos los que están presos y sus familiares, que a veces se pueden sentir desamparados y olvidados, pero no lo están. Serán liberados por la acción del propio pueblo cubano”, afirmó el influencer y actor Alex Otaola quien dejó el siguiente mensaje a la dictadura: “esta lucha no cesará hasta que no dejen el poder. Lo dejan o los sacamos”, subrayó.

Asimismo, Rosa María Payá, activista por los derechos humanos e hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano de Liberación Oswaldo Payá, agradeció a los creadores de Patria y Vida “por regalarnos el mejor de los eslóganes, el que va directo contra la narrativa de odio, mentira y muerte”.

“El día de hoy es un reconocimiento a los héroes del 11 de julio, a los héroes del 12 de julio, los héroes de Nuevitas, de Caimanera, los héroes del año 2022, cuando hubo más de mil protestas en las calles de toda la isla. El pueblo cubano no ha parado de levantarse contra el castrismo, desde el 1 de enero de 1959, dijo Payá y recordó a los más de mil presos que continúan en las cárceles de la isla tras las protestas del 11j.

“Cuando mi padre se iba haciendo muy mayor, preguntaba quién alzaría la voz y tomaría la batuta de esa generación del exilio que estaba muriendo. Sé que, desde el cielo, hoy estará muy orgulloso”, dijo Esteban Bovo, alcalde de Hialeah al dirigirse al público presente en el evento.

Esteban Bovo -823c-387799401a05.jpg Esteban Bovo, alcalde de Hialeah. CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

Según la propia fiscalía del régimen de La Habana, unas 297 personas fueron sentenciadas a prisión con penas entre 5 y 25 años por el delito de sedición. Sin embargo, la organización Justicia 11J afirma que los juzgados son 551. “En total fueron detenidas unas 1.397 personas, incluidos niños entre 12 y 16 años de edad”.

La realidad es que en la actualidad más de mil personas permanecen en prisión en condiciones deplorables por el delito de manifestarse por su libertad.

Algunas fuentes indican que el régimen castrista se encuentra alerta en máxima, movilizó a sus fuerzas paramilitares y represivas para evitar que este 11 de julio se repita en Cuba un nuevo levantamiento.

