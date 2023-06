Presos políticos del 11J narran abusos en las cárceles

Bárzaga Montié dijo también que fue víctima de "maltrato físico" y ha sido llevado a celdas de castigo en El Típico, así como en la prisión Las Mangas, en Bayamo, donde estuvo recluido inicialmente.

En la prisión de Agüica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro Rodríguez, narró los abusos que sufren en ese centro. Navarro contó que el jefe del orden interior de la cárcel dijo que a los presos "hay que implantarles terror por encima de todo", según un audio que difundió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), reseñó Diario de Cuba.

Navarro agregó que en ese penal los prisioneros son víctimas de "despiadadas golpizas". De igual manera, se les prohíbe llevar agua en las áreas de sol. Tampoco pueden llevar libros o cualquier otro pasatiempo. Dijo que si algún guardia del penal no cumple con esas órdenes, es reprendido por sus superiores.

Otro preso político del 11J, Yunior García Vizcay, que se encuentra recluido en el Combinado del Este, no ha podido acceder a atención médica, a pesar de tener una condición médica delicada. Su madre, Viscay Mendoza, contó que García Vizcay debe tomar ácido fólico y dipirona, pero las autoridades del penal le dicen que no tienen las medicinas y lo acusan de fingir dolor.

"Él me explica que los médicos le recomendaron tomar ácido fólico y dipirona. Le dicen allí que no hay nada para darle, negándole la asistencia médica. Él se acerca a los guardias y les dice que tiene mucho dolor de cabeza, y ellos le contestan que se está haciendo (que está fingiendo), que es mentira", explicó.

"Desde que nació tiene una bola en la cabeza, antes recibía atención médica por su padecimiento, pero allí donde está no lo ha visto más nunca un especialista. Mi hijo me cuenta que se está quedando ciego y yo estoy desesperada porque hace más de un mes que no me llama. No sé qué está pasando con él", añadió.

También, en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, el preso Jorge Luis García, se encuentra en condiciones de reclusión "muy malas", según informó su hermano Daniel García.

Jorge Luis García fue golpeado por efectivos de las brigadas especiales durante las protestas en Palma Soriano. Los golpes le provocaron lesiones en el cuello y tórax. Ahora, tiene los ganglios inflamados. Su hermano se queja de que no le han sido practicado exámenes médicos para descartar cualquier enfermedad.

"La alimentación es muy mala, mal elaborada. El reeducador es quien tiene que llevarlo al médico, y dice mi hermano que... nunca aparece. Muy malas las condiciones. Él dice que es insorportable, que casi no puede dormir, cuando no es por el día las moscas, por las noches son los mosquitos”, dijo Daniel.

La ONG Prisoners Defenders alertó ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, la existencia de patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos en Cuba.

La organización denunció como una de las formas de tortura más comunes la "privación sistemática" de la atención médica a los reclusos, una situación que se agudiza en el caso de los presos políticos.

FUENTE: Con información de martinoticias.com / diariodecuba.com