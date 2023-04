Cuba: ciudadano alemán sigue preso por protestas del 11J

Había llegado de Alemania a la isla en junio de ese año para pasar unas vacaciones con sus hermanos, pareja e hijo pequeño, y terminó atrapado en un laberinto kafkiano.

Ese 12 de julio, la vida del emigrado que visitaba su tierra dio un vuelco total. Era lunes y, en el barrio La Güinera, en La Habana, una multitud gritaba “libertad”. La respuesta autoritaria fue el despliegue de militares que, como admitió el gobierno, terminó matando de un disparo al civil Diubis Laurencio Tejeda e hirió a otros, incluido un menor. A Frómeta Compte no se lo contaron; él estaba allí.

Con su teléfono móvil en mano, el hombre de entonces 58 años se abrió paso y filmó este momento histórico en el que parecía que, en Cuba, como en la Alemania de 1989, se caía también un antiguo muro.

Ahora, luego de un año y medio en prisión por una “causa” colectiva que incluyó a más de 100 personas, muchas de ellas acusadas de sedición, el Tribunal falló nuevamente contra Frómeta Compte al mantener una sentencia a 15 años de privación de libertad. Pero a diferencia de la mayoría de los casos, el de Frómeta Compte se dirime también en el terreno diplomático internacional, debido a su condición de ciudadano cubano y alemán que cuenta con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos basadas en países democráticos.

Prisión

Para llegar hasta la prisión, ubicada al este de La Ciudad de La Habana, Janie, que no ha parado de denunciar la situación de su padre, tuvo que recorrer más de 8.000 kilómetros. Salió de Dresde, en Alemania, a Madrid, y de ahí a La Habana, gracias al apoyo económico de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos (IGFM, por sus siglas en alemán).

“Un momento muy especial es siempre el aterrizaje en La Habana”, dijo Janie. “Después de todas las horas de vuelo de Alemania a Cuba, estás lleno de adrenalina, alegría y tristeza, porque sabes cada vez que el camino más difícil —que es siempre el camino a la cárcel y el momento justo antes de que puedas ver a Papa Luis Frómeta Compte—, todavía está por delante”.

En una siguiente publicación la joven alemana detalló sus impresiones sobre la visita a su padre en prisión: “Ayer por fin tocó: Pude visitar a papá Luis Frómeta Compte. Está bien otra vez. Su dolor de estómago se ha ido. Papá se ve bien, usa los tiempos de aburrimiento y hace mucho ejercicio para mantenerse físicamente en forma. Le leí todas sus cartas y me hicieron llorar. No había leído las cartas antes y fue muy emotivo para mí lo hermoso que estaban escritas. Papá fue fuerte y me consoló. Es una carga mental extrema para nosotros como familia. También almorzamos juntos y hablamos sin parar. Tomé su mano y no lo solté”, contó Janie y agradeció a quienes defienden a Compte y los presos políticos en Cuba.

Cada carta o postal —cree Janie— es un mensaje contra el olvido, por lo que anima a las personas a seguirle escribiendo, diligentemente, a su padre, quien según Janie ha sido sometido a torturas con el propósito de que se inculpara como líder de la manifestación en las protestas y espía europeo.

Para el también cubano residente en Alemania, Boris Luis Santa Coloma, Compte fue “el regalo” que les cayó en las manos a los agentes de la Seguridad del Estado para poder armar un caso que sostuviera su narrativa de “injerencia y asedio internacional a Cuba”, así como su recurrente calificación de mercenarios a quienes disienten.

Las denuncias de Janie y de sus redes de apoyo en Alemania, desde el momento de la detención de Compte en julio de 2021 y hasta su juicio en noviembre de ese año, en primer lugar, dan cuenta de violaciones de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas también como Reglas Nelson Mandela. En su apartado C., relativo a personas detenidas o en espera de juicio, se postula que los reclusos gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción.

Sin embargo, Janie considera que su padre fue “prejuzgado” y que, encima, se le reprochó no haber “colaborado” durante los interrogatorios del régimen. “Hace perder un poco la fe en la humanidad”, dijo la joven a la cadena alemana MDR. “Solo estaba filmando una protesta, lo que haríamos aquí en Alemania, pero esa fue su perdición. Tenemos tanta suerte de vivir en Alemania, con derecho a juicios justos que mi padre no recibió”.

El 12 de marzo, Janie notificó que su padre había sido cambiado de celda: “Tuvo que ‘mudarse’ recientemente. Sigue en la misma cárcel y en el mismo edificio, pero en otro piso y en otra compañía. Así que, por favor, recuerden escribir a la nueva dirección a partir de ahora”. El motivo por el que Frómeta Compte fue trasladado de celda, no ha sido esclarecido. Tampoco se puede asegurar que las autoridades hayan emitido una orden válida donde consten los motivos de reclusión, la autoridad que la dispuso, fecha, hora y lugar de detención, así como los traslados y la declaración de lesiones visibles y de quejas por malos tratos, si aplicaran.

Frómeta

Lo que ha visto Frómeta Compte en su país natal es un proceso que invalida el ejercicio de la libertad y pondera el desprecio por la justicia. “Cuando nos enteramos de lo que pedía la Fiscalía (24 años), me sentí muy mal”, dijo su hija Janie. “Mi corazón latía mucho. Lo único que podía pensar en ese momento era si papá ya lo sabía. ¿Cómo se sentiría él al respecto? Tengo mucho miedo de que pierda la fuerza y la esperanza. Es una buena persona con un gran corazón. Mi hermana y yo tenemos pesadillas. Soñé cómo lo golpeaban”.

Para alguien que vive en democracia, cuesta trabajo asimilar lo sucedido: “No puedo entenderlo. Mi papá no ha hecho algo malo. Aquí en Alemania no es problema estar en manifestaciones y filmar”.

“Está en prisión desde el 17 de julio, injustamente. En la prisión de alta seguridad Combinado del Este. Antes estuvo en 100 y Aldabó, muchos días sin contacto con nuestra familia y su pequeño hijo en Cuba. En Aldabó los presos son mantenidos en terribles condiciones e incluso maltratados. Papá solo filmó con su teléfono móvil. No tiró piedras ni atacó a nadie. Tampoco planeó nada ni incitó a nadie a hacerlo. Vive aquí en Alemania”.

Aldo Delgado, tío de las hijas de Compte, fue detenido después de testificar a favor de este en el juicio del que salió con condena de 24 años. Luego, tras la primera apelación, la pena se limitó a 15 años. La segunda apelación fracasó en La Habana. En febrero, Delgado también tuvo su juicio y le han pedido 10 años de prisión por sedición, informó Janie. “Por supuesto, nuestra familia hace una revisión. Ya ha pasado un mes desde entonces. Pronto se conocerá el resultado. Es injusto lo que está pasando en Cuba. Él es inocente. No hizo nada, como mi padre”. Virgen Frómeta, hermana de Luis Frómeta, también ha dado su valoración sobre lo que padece su familia: “Dentro de mí hay una revolucionaria sufriendo”, comentó a la agencia de noticias AFP .

En reunión no oficial de activistas cubanos con funcionarios de la Unión Europea, estos dijeron estar al tanto del caso de Luis Frómeta. Si bien el bloque regional europeo ha mostrado ‘gran preocupación’ por las altas sentencias judiciales, que consideró “desproporcionadas”, no existe todavía un pronunciamiento público particular de sus instituciones o de la embajada alemana en Cuba sobre este ciudadano europeo.