viernes 1  de  mayo 2026
Crisis heredada

Principal sindicato de Bolivia se declara en paro indefinido contra el gobierno de Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia criticó duramente a los dirigentes obreros por el pedido del aumento salarial, pues su gobierno subió el sueldo mínimo un 20% en enero

Trabajadores participan en una manifestación organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, con la participación de maestros, obreros de fábricas y mineros, en El Alto, Bolivia, el 1 de mayo de 2026.

Trabajadores participan en una manifestación organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, con la participación de maestros, obreros de fábricas y mineros, en El Alto, Bolivia, el 1 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL ALTO.- El principal sindicato obrero de Bolivia se declaró este viernes en "paro general indefinido", tras considerar que el gobierno del derechista Rodrigo Paz no respondió a sus demandas en medio de una profunda crisis económica heredada del régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) durante 20 años.

La Central Obrera Boliviana (COB) exige un aumento del 20% del salario mínimo, la eliminación de una reforma tributaria para pequeños comerciantes, incrementos de pensiones, la reducción de sueldos de altos funcionarios y otras demandas.

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"A partir del día de hoy se declara el paro general indefinido, movilizado, hasta que el gobierno entienda los pedidos del pueblo. Y si no cumple, ¡que se vaya a su casa, carajo!", dijo el secretario general de la COB, Mario Argollo.

"¡La lucha es dura, pero venceremos!", coreaba más de un millar de trabajadores frente al estrado.

Con banderolas y cascos, bajo un intenso sol a 4.000 metros de altitud, distintos sectores convocados por la COB se reunieron este viernes en la ciudad de El Alto en una asamblea al aire libre.

El presidente Paz criticó duramente a los dirigentes obreros por el pedido del aumento salarial, pues su gobierno subió el sueldo mínimo un 20% en enero. "Si quiere aumentar salario, primero genere trabajo", dijo el mandatario en un acto en Cochabamba.

Paz, de 58 años, asumió el poder en noviembre tras 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), a quienes considera como los responsables de dejarle un "país quebrado".

Una larga política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, dejó al país andino sin divisas, lo que provocó su peor crisis en cuatro décadas. La inflación interanual en marzo fue de 15%, tras tocar un pico de casi 25% en julio.

Empresas públicas

La COB, además, rechazó el eventual cierre de empresas públicas y pidió limitar la exportación de alimentos para garantizar el abastecimiento interno, estabilizar el tipo de cambio y derogar una ley que cambia el régimen de pequeñas tierras agrícolas.

Durante la semana, otros sectores también se manifestaron, como los transportistas, maestros, mineros, médicos e indígenas, un contexto que pone al gobierno de Paz contra las cuerdas.

FUENTE: Con información de AFP

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