martes 11  de  agosto 2026
VENEZUELA

Tesoro de EEUU evalúa agenda de desarrollo con Delcy Rodríguez

La delegación recibida por Delcy Rodríguez fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Financieros Internacionales del Tesoro de EEUU

El encuentro entra la presidenta encargada de Venezuela, y representantes del Departamento del Tesoro de EEUU,se realizó en Caracas el 10 de agosto de 2026. Se infirmó que el objetivo robustecer acuerdos tangibles y vigentes en los sectores comercial, energético y financiero

El encuentro entra la presidenta encargada de Venezuela, y representantes del Departamento del Tesoro de EEUU,se realizó en Caracas el 10 de agosto de 2026. Se infirmó que el objetivo "robustecer" acuerdos tangibles y vigentes en los sectores comercial, energético y financiero

Prensa Gobierno interino de Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con una delegación del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, para evaluar la agenda de "desarrollo económico", informó Prensa Presidencial el lunes.

El encuentro se dio en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, así como para "robustecer" acuerdos tangibles y vigentes en diversos sectores como el comercial, energético y financiero.

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También abordaron la reactivación de mecanismos financieros que beneficien el desarrollo socioeconómico de Venezuela y la búsqueda de la estabilización del mercado energético, sin ofrecer mayores detalles.

La delegación estadounidense estuvo encabeza por el subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Jonathan Greenstein; y el subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo, Jonathan Burke, de acuerdo con Prensa Presidencial.

Por su parte, Delcy Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.

Flexibilización de medidas

El Departamento del Tesoro anunció en julio una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio.

La medida establece que la Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país bajo sanciones, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela, tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares.

FUENTE: Con información de EFE

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