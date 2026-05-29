Manifestantes intensifican bloqueos en Bolivia en un intento de derrocar el gobierno de Rodrigo Paz

Manifestantes antigubernamentales permiten el paso de una ambulancia mientras mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026.

LA PAZ _ Sectores sindicales, campesinos y grupos afines a la izquierda radical endurecieron este viernes las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, en medio de crecientes denuncias sobre un intento de desestabilización impulsado por aliados del expresidente Evo Morales.

Las movilizaciones, encabezadas por organizaciones vinculadas históricamente al evismo, rechazaron los llamados al diálogo formulados por el Ejecutivo y mantuvieron el cerco sobre La Paz, sede del gobierno boliviano, mientras exigen la salida anticipada de Paz apenas seis meses después de su llegada al poder.

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Bloqueos y presión contra el gobierno

Vestidos con ponchos y hojas de coca en la boca, cientos de campesinos aimaras bloquearon la principal autopista que conecta la ciudad de El Alto con La Paz.

“No podemos dialogar, este gobierno tiene que irse”, declaró Juan Hidalgo, dirigente de los Ponchos Rojos, una organización campesina cercana al ala más radical de la izquierda boliviana.

Los manifestantes instalaron enormes bloques de concreto para impedir el tránsito vehicular, mientras grupos de mujeres distribuían alimentos en medio de la protesta.

“Renuncia hoy día o convoca a elecciones”, agregó el dirigente sindical.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, este viernes se registraron más de 70 bloqueos en distintas regiones del país, una cifra superior a la reportada a comienzos de la semana.

Gobierno advierte sobre aplicación de la ley

El presidente Rodrigo Paz reiteró el miércoles su llamado al diálogo con sindicatos obreros y organizaciones campesinas, aunque advirtió que el gobierno actuará si continúan las acciones de presión y desestabilización.

“Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, afirmó el mandatario durante un acto público.

El Congreso otorgó recientemente mayores facultades al Ejecutivo para declarar estados de excepción y permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y protestas violentas.

Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró opositor de Paz, impulsa una comisión de diálogo integrada por representantes del gobierno, del Parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, las principales organizaciones sindicales y campesinas rechazaron participar en las reuniones.

Líder sindical enfrenta orden de captura

El dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, enfrenta una orden de captura por los presuntos delitos de “instigación a delinquir y terrorismo”.

Pese a ello, la organización sindical mantiene su negativa a dialogar con el gobierno mientras la medida judicial continúe vigente.

Analistas y distintas organizaciónes aseguran que los bloqueos y llamados a la renuncia presidencial forman parte de una estrategia de presión política promovida por sectores de izquierda vinculados al evismo para intentar forzar la caída del gobierno democrático de Rodrigo Paz.

Evo Morales, enfrenta una orden de captura en Bolivia por un caso de presunta trata de una menor de edad, con quien habría mantenido una relación sentimental cuando ejercía la Presidencia y con la que posteriormente tuvo un hijo, según las investigaciones judiciales abiertas en el país.

FUENTE: Con información de AFP